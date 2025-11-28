Clientes relatam instabilidade no aplicativo do Santander; banco diz que falha foi normalizada

Clientes reclamam de instabilidade no aplicativo do Santander e de dificuldades para usar o Pix

O site Downdetector, que monitora o comportamento de serviços online, identificou um pico de quase 500 notificações de problemas com o Santander pela manhã (Foto: Shutterstock)

Clientes reclamam, na manhã desta sexta-feira, 28, de instabilidade no aplicativo do Santander e de dificuldades para usar o Pix. Em um caso observado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a tentativa de transferência de uma quantia para uma conta do banco encontrou a mensagem de que a instituição "não está aceitando pagamentos".

O site Downdetector, que monitora o comportamento de serviços online, identificou um pico de quase 500 notificações de problemas com o Santander pela manhã. A maior parte das falhas relatadas (70%) acontecem com o Pix.

No Google, as buscas por termos como "Santander fora do ar", "Pix Santander fora do ar" e "Santander com instabilidade" apresentam forte crescimento.

Procurado, o Santander Brasil confirmou que o aplicativo enfrentou uma intermitência por cerca de 10 minutos, mas esclareceu que o sistema já foi normalizado.