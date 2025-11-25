Vereador é preso em operação de combate a barricadas no Grande Rio

Ernane Aleixo, de São João de Meriti, é suspeito de ligação com TCP

Vereador é acusado de envolvimento com a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) (Foto: Frame Ernane Aleixo/Instagram)

O vereador Ernane Aleixo (PL), de São João de Meriti, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, foi preso na manhã desta terça-feira (25) pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (25), acusado de envolvimento com a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

Segundo as investigações, Aleixo, terceiro candidato mais bem votado na eleição municipal de São João de Meriti em 2024 estaria envolvido em um esquema de suporte logístico e operacional à facção, em troca de benefícios financeiros e eleitorais. Ele foi indiciado.

De acordo com a Polícia Civil, áudios e mensagens comprovam que o parlamentar ofereceu material e suporte para a construção de barricadas no bairro de Vilar dos Telles.

As barricadas são barreiras físicas, algumas vezes com certo nível de complexidade de engenharia, para impedir o livre acesso da polícia e de moradores em regiões dominadas pelo tráfico de drogas.

Os investigadores apontam também que Ernane Aleixo negociava nomeações em troca de apoio político.

Até pouco antes das 10h, cinco pessoas haviam sido presas pela Operação Muro de Favores, entre elas o irmão de um traficante. A ação foi desencadeada por agentes da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro.

A articulação criminosa envolvia especialmente as comunidades Trio de Ouro, em São João de Meriti, e Guacha e Santa Tereza, em Belford Roxo, município também da região metropolitana.

Série de crimes



A Polícia detalhou que o modo de agir da facção incluía tráfico de drogas, homicídios, extorsão qualificada de proprietários de estabelecimentos e lavagem de dinheiro. O núcleo investigado, segundo a polícia, era gerenciado por um homem apontado como braço-direito do líder do TCP na região.

“Elementos da investigação confirmam que ele confessou ter matado três vítimas, incluindo uma mulher, durante confronto com a facção rival em novembro de 2023”, acrescenta a instituição.

A Agência Brasil procurou o gabinete do vereador Ernane Aleixo e a Câmara Municipal de São João de Meriti, mas não recebeu retorno até a conclusão da reportagem.

Na página do vereador no site da Câmara Municipal, uma minibiografia afirma que “o vereador Ernane Aleixo é um homem integro, honesto e cumpridor dos seus deveres”.

A primeira eleição para a Casa legislativa da cidade de quase 441 mil habitantes foi em 2008. Aleixo está no quinto mandato no município que tem a maior densidade demográfica do país.

Barricadas



A ação Muro de Favores está sob o guarda-chuva da Operação Barricada Zero, desencadeada pelo estado para coibir a presença dessas barreiras em comunidades. Um mapeamento identificou mais de 13 mil barricadas em favelas.

A Barricada Zero foi iniciada na segunda-feira (24) no Grande Rio. De acordo com o governo estadual, foram removidas 593 toneladas de barreiras, como estruturas de concreto, pedras, entulho, pneus e madeira. Esse volume equivale a aproximadamente 24 caminhões cheios.

Nesta terça-feira a ação prossegue nas cinco regiões onde foi iniciada: Cidade de Deus (Rio de Janeiro), São Simão e Dom Bosco (Queimados), Mangueirinha (Duque de Caxias), Grão Pará (Nova Iguaçu) e Jardim Catarina (São Gonçalo).

A ação é realizada em articulação com as prefeituras, que complementam com serviços de limpeza urbana e ordenamento viário.