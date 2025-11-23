Morre 5º policial baleado durante megaoperação no Rio de Janeiro

Lotado na 39ª DP (Pavuna), Rodrigo Vasconcellos Nascimento morreu na madrugada deste sábado (22/11), na Zona Sul do Rio

O policial Rodrigo Vasconcellos Nascimento no Hospital Copa D’Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, após 20 dias internado (Reprodução)

Morreu, na madrugada deste sábado (22), o agente Rodrigo Vasconcellos Nascimento, quinto policial morto durante a Megaoperação Contenção, que ocorreu em outubro deste ano, nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro.

Lotado na 39ª DP (Pavuna), Vasconcellos morreu no Hospital Copa D'Or em Copacabana, na Zona Sul da cidade. Ele passou 20 dias internado. A Polícia Civil chegou a pedir doações de sangue para Rodrigo. Além dele, outros 117 traficantes e quatro policiais foram mortos. No total, foram 122 óbitos.

Por meio das redes sociais, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro lamentou a morte do agente. "Mais uma vez, sentimos a dor de perder um dos nossos em decorrência da violência praticada por terroristas que afrontam o Estado e colocam a população em risco", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Secretaria de Polícia Civil RJ (@policiacivil_rj)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Secretaria de Polícia Civil RJ (@policiacivil_rj)

">

A Operação Contenção, deflagrada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro e que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, no dia 28 de outubro, trouxe a segurança pública ao centro do debate político.