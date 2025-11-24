AO VIVO: Presidente Lula visita Moçambique em agenda internacional nesta segunda-feira

Países assinam acordos de cooperação em Maputo, capital de Moçambique, na manhã desta segunda-feira (24)

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião restrita com o Presidente da República de Moçambique, Daniel Francisco Chapo. Palácio Presidencial, Sala das Conversações – Maputo (Moçambique) ( Ricardo Stuckert / PR)

Nesta segunda-feira (24), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa mais uma etapa de sua agenda internacional no continente africano. Desta vez, o chefe do Executivo participa de um evento em Maputo, capital de Moçambique, ao lado do presidente Daniel Chapo, no qual são assinados acordos de cooperação em diferentes segmentos.

A assinatura de acordos entre Brasil e Moçambique nas áreas de aviação, ajustes complementares, assistência jurídica entre os países, além de cooperação científica e técnica na área de educação e fortalecimento do centro agroflorestal já foi formalizada até o momento.

O encontro faz parte da agenda internacional do presidente no continente africano, iniciada na sexta-feira (21). A reunião bilateral tem como objetivo fortalecer a aliança entre os países.

"Vamos avançar em temas como assistência humanitária, saúde, educação, segurança alimentar, agricultura, biocombustíveis, defesa, comércio e investimentos, além de temas da agenda internacional", disse Lula.