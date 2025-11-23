° / °
Política
PRISÃO PREVENTIVA

Bolsonaro na Superintendência da PF, onde está preso, recebe a esposa Michelle

Além de Michelle, o ex-presidente recebeu a visita de médicos ao longo do dia

Estadão Conteúdo

Publicado: 23/11/2025 às 19:39

Bolsonaro na Superintendência da PF, onde está preso, recebe esposa Michelle. (Foto: Sergio Lima / AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro pôde ser visto na tarde deste domingo, 23, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, ao se despedir da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que foi visitá-lo onde ele cumpre prisão preventiva.

Michelle Bolsonaro chegou ao local às 15h e deixou o prédio pouco antes das 17h, horário máximo determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ao autorizar a visita.

Além de Michelle, o ex-presidente recebeu a visita de médicos ao longo do dia e participou da audiência de custódia que manteve a prisão preventiva.

Bolsonaro foi preso no sábado, 22, por risco de fuga. A decisão de Moraes aponta que a vigília convocada pelo filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), poderia causar tumulto e facilitar uma evasão.

Além disso, Bolsonaro confessou ter danificado a tornozeleira eletrônica que usava com um ferro quente de soldar. À Justiça, o ex-presidente alegou "paranoia" e "alucinação" após misturar dois tipos de medicamento.

A Primeira Turma do Supremo decide nesta segunda-feira, 24, se mantém ou revoga a prisão. 

