"Todo mundo sabe o que ele fez", diz Lula sobre prisão preventiva de Bolsonaro

O presidente Lula cumpre agenda no G20 e foi questionado pela imprensa sobre sua posição em relação à prisão preventiva de Jair Bolsonaro.

Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, durante a Foto Oficial da Cúpula de Líderes do G20. (Ricardo Stuckert / PR)

Neste domingo (23), o presidente Lula participa da cúpula do G20 em Joanesburgo, na África do Sul. Pela manhã, enquanto respondia a perguntas da imprensa, o chefe do Executivo foi questionado sobre sua posição em relação à prisão preventiva de Jair Bolsonaro.

O repórter da Folha de S.Paulo, André Fontinelli, iniciou seu questionamento afirmando que Lula estava preso seis anos atrás, enquanto Jair Bolsonaro era o presidente do país. Em seguida, o jornalista perguntou qual foi a reação do petista ao ser informado sobre a prisão preventiva de Bolsonaro e se o episódio poderia causar algum desgaste na relação com o presidente americano Donald Trump.

Confira a fala do presidente Lula na íntegra:

"A primeira coisa é que eu não faço comentários sobre uma decisão da Suprema Corte. A Justiça tomou a decisão, ele foi julgado e teve todo o direito à presunção de inocência. Ele teve dois anos e meio de investigação e delação. Então, a Justiça decidiu e está decidido. Ele vai cumprir a sentença que a Justiça determinou e todo mundo sabe o que ele fez. Então, não tenho mais comentários a fazer.

Não tem nada a ver [Trump ficar incomodado]. Ele tem que saber que somos um país soberano. O que se decide aqui está decidido."