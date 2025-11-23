Alexandre de Moraes autoriza Michelle a visitar Bolsonaro

De acordo com o documento, Michelle poderá visitar o marido ainda neste domingo (23), no período das 15h às 17h.

Ministro Alexandre de Moraes profere seu voto no julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 (Rosinei Coutinho/STF)

O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou, na manhã deste domingo (23/11), a visita de Michelle Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi preso preventivamente na Superintendência Regional da Polícia Federal do DF no sábado (22).

No mesmo pedido, os advogados também solicitaram a liberação de visitas dos filhos do ex-presidente, mas não especificaram quais deles compareceriam, informação necessária para o cadastramento exigido pela PF. Moraes destacou que a defesa deve complementar o requerimento indicando os nomes.