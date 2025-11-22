Defesa de Bolsonaro afirma que prisão preventiva do ex-presidente causou "profunda perplexidade"

A defesa declarou ainda que o estado de saúde de Bolsonaro é "delicado" e que a prisão "pode colocar sua vida em risco".

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Jair Messias Bolsonaro foi preso preventivamente na manhã deste sábado (22), por volta das 6h da manhã, após ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a notícia foi recebida pela defesa do ex-presidente com "profunda perplexidade".

“A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada na manhã de hoje, causa profunda perplexidade, principalmente porque, conforme demonstra a cronologia dos fatos, está calcada em uma vigília de orações”, diz a nota redigida por Celso Vilardi e Paulo Cunha Bueno, principais advogados na defesa de Bolsonaro.

A defesa declarou ainda que o estado de saúde de Bolsonaro é “delicado” e que a prisão “pode colocar sua vida em risco”. Por fim, o documento afirma que vai "apresentar o recurso cabível".

Vale destacar que o ex-chefe do Executivo passará por audiência de custódia neste domingo (23), às 12h, por videoconferência, na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal.

Com informações do G1.