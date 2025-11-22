"Narrativa falsa", diz Moraes sobre vídeo de Flávio que motivou prisão de Bolsonaro

Para a Polícia Federal e para o Supremo, o ato poderia colocar em risco a vida de todos os envolvidos, inclusive, das forças policiais, além de acirrar a polaridade política

Flavio Bolsonaro (Pablo PORCIUNCULA/AFP)

Do Correio Braziliense

A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, neste sábado (22), foi determinada após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocar, na noite de sexta-feira (21), uma vigília em frente ao condomínio do pai, em Brasília. Em decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes alegou o descumprimento de medida cautelar e necessidade garantia da ordem pública. O magistrado chamou as declarações do filho do ex-chefe do Planalto de “narrativas falsas” de perseguição política.

Para a Polícia Federal e para o Supremo, o ato poderia colocar em risco a vida de todos os envolvidos, inclusive, das forças policiais, além de acirrar a polaridade política.

“O conteúdo da convocação para a referida ‘vigília’ indica a possível tentativa da utilização de apoiadores do réu Jair Messias Bolsonaro, em aglomeração a ser realizada no local de cumprimento de sua prisão domiciliar, com a finalidade de obstruir a fiscalização das medidas cautelares e da prisão domiciliar pela Polícia Federal e pela Polícia Polícia Penal do Distrito Federal”, escreveu o magistrado.

No vídeo publicado nas redes sociais, Flávio Bolsonaro chama os apoiadores do ex-presidente para “vencer as injustiças, as lutas e todas as perseguições”. Ele convocou a vigília para este sábado, às 19h, no Condomínio Solar de Brasília 2.