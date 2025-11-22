Michelle se pronuncia após prisão de Jair Bolsonaro: "não vamos desistir"

A ex-primeira-dama estava em Caucaia, município do Ceará, para um compromisso do PL Mulher, mas deixou claro que não poderá encabeçar o evento

Ainda nesta manhã, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez uma publicação na sua conta oficial no Instagram, falando sobre a prisão de Bolsonaro e sua saúde (Nelson Almeida/AFP e Reprodução/Instagram/@michellebolsonaro)

O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi preso de forma preventiva na manhã deste sábado (22), em Brasília (DF). Ainda nessa manhã, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez uma publicação em sua conta oficial no Instagram, falando sobre a prisão de Bolsonaro e sobre sua saúde.

"Não vamos desistir da nossa nação. Confio na Justiça de Deus [...]. Sei que o Senhor dará o escape, assim como fez em 2018, quando meu marido foi vítima de uma facada planejada para matá-lo por um ex-militante", começou Michelle, relembrando o episódio do ataque ao ex-chefe do Executivo.

Logo depois, a presidente do PL Mulher relembrou o estado de saúde de Jair, que possui "sequelas até hoje por causa desse episódio".

Por fim, Michelle agradeceu o apoio de seus seguidores: "Agradeço de coração a compreensão e o carinho de todos [...]. Seguiremos em oração. O Brasil precisa da nossa intercessão."

Ainda nesta manhã, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez uma publicação na sua conta oficial no Instagram, falando sobre a prisão de Bolsonaro e sua saúde (crédito: Reprodução/Instagram/@michellebolsonaro)

Mudança de agenda

A ex-primeira-dama estava em Caucaia, município do Ceará, para um compromisso do PL Mulher. Contudo, Michelle deixou claro que o encontro será mediado pela vice-presidente da legenda, Priscila Costa, e pela deputada federal Rosana Valle (PL-SP).