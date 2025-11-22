Bolsonaro na cadeia: convocação de vigília pelo filho 01 seria estopim para prisão

por agentes sSenador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho 01 de Jair Messias Bolsonaro, convocou, na sexta (21), uma vigília no condomínio onde o pai cumpria prisão domiciliar desde agosto deste ano. A ideia era protestar contra a condenação do ex-presidente por envolvimento na chamada "trama do golpe de estado".

Flávio Bolsonaro disse ter testemunhas da informação. Foto: Facebook/Reprodução (Divulgação)

A convocação de uma vigília teria sido o estopim para decretação da prisão preventiva do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL), neste sábado (22), em Brasília.

Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes teria avaliado que isso poderia resultar em risco para o ex-presidente e para as demais pessoas que vivem no condomínio, em Brasília.



Por isso, a prisão foi uma ação para "garanti a lei e a ordem". O mandado foi cumprido, sem "alarde e sem algemas" por agente da Polícia Federal (PF).

Preso, Bolsonaro passou por exame de corpo de delito. Agentes do Instituto Médico-Legal (IML) foram até o local para realizar o procedimento e evitar exposição desnecessária.

Em nota, a Polícia Federal informou que cumpriu um mandado de prisão preventiva expedido por decisão do STF. A defesa de Bolsonaro afirmou que, até as 6h40, ainda tinha sido informada da prisão do ex-presidente.