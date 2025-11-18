Crise do Banco Master: Banco Central determina liquidação extrajudicial

Nesta terça, a Polícia Federal (PF) prendeu o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, antes de deflagrar a 'Operação Compliance Zero'

Edifício-Sede do Banco Central do Brasil (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O Banco Central do Brasil informou, nesta terça-feira (18), que vai colocar o Banco Master sob administração especial temporária por 120 dias e decretar a liquidação extrajudicial.

Também nesta terça, a Polícia Federal (PF) prendeu o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, antes de deflagrar a 'Operação Compliance Zero'.

Os investigadores detectaram que Vorcaro organizava uma tentativa de fuga ao exterior por meio do Aeroporto de Guarulhos

A decisão do banco Central foi tomada um dia depois de aFictor Holding apresentar uma proposta de compra da instituição e pouco mais de dois meses após o BC ter rejeitado a aquisição pelo BRB (Banco de Brasília).

A liquidação extrajudicial fica configurada quando o Banco Central fecha um banco que não tem mais condições de funcionar.

Assim, um liquidante assume o controle, encerra as operações, vende os bens e paga os credores na ordem prevista em lei, até extinguir a instituição.

Nessa etapa, as operações são encerradas e o banco deixa de integrar o sistema financeiro nacional.

A EFB Regimes Especiais de Empresas foi designada para conduzir a administração especial.

Com a liquidação do Banco Master, a negociação de compra em curso é automaticamente interrompida.

No ofício assinado pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a liquidação do Banco Master acontece "em razão do comprometimento da situação econômico-financeira da instituição, com deterioração da situação de liquidez, bem como por infringência às normas que disciplinam a atividade bancária e inobservância das determinação do Banco Central do Brasil.