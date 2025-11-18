PF prende Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em operação para apurar crimes financeiros

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso nesta terça-feira (18) em sua residência, na Grande São Paulo. (Divulgação)

A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira (18), o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, durante a Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de crimes envolvendo a venda do Master para o BRB.

A operação, que tem como objetivo combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional, cumpre cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 de busca e apreensão. Além disso, há medidas cautelares diversas de prisão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.

Outro alvo é Augusto Lima, que também é sócio do Banco Master. A defesa de Vorcaro não se manifestou.

Dessa forma, o Banco Central decretou, nesta terça-feira (18), a liquidação extrajudicial do Banco Master, menos de um dia depois de o Grupo Fictor ter indicado interesse em comprar a instituição. Segundo pessoas que acompanham o tema de perto, a liquidação encerra a possibilidade de o acordo avançar.

Histórico

As investigações tiveram início em 2024, após requisição do Ministério Público Federal para apurar a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira.

Tais títulos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada. Estão sendo investigados os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.