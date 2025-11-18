° / °
Brasil
Operação Compliance Zero

PF prende Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em operação para apurar crimes financeiros

O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master nesta terça-feira (18)

Estadão Conteúdo e Diario de Pernambuco

Publicado: 18/11/2025 às 08:12

Seguir no Google News Seguir

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso nesta terça-feira (18) em sua residência, na Grande São Paulo./Divulgação

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso nesta terça-feira (18) em sua residência, na Grande São Paulo. (Divulgação)

A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira (18), o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, durante a Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de crimes envolvendo a venda do Master para o BRB.

A operação, que tem como objetivo combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional, cumpre cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 de busca e apreensão. Além disso, há medidas cautelares diversas de prisão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.

Outro alvo é Augusto Lima, que também é sócio do Banco Master. A defesa de Vorcaro não se manifestou.

Dessa forma, o Banco Central decretou, nesta terça-feira (18), a liquidação extrajudicial do Banco Master, menos de um dia depois de o Grupo Fictor ter indicado interesse em comprar a instituição. Segundo pessoas que acompanham o tema de perto, a liquidação encerra a possibilidade de o acordo avançar.

Histórico

As investigações tiveram início em 2024, após requisição do Ministério Público Federal para apurar a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira.

Tais títulos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada. Estão sendo investigados os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.

Veja também:

BRB
Mais de Brasil

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X