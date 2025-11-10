Projeto de reflorestamento urbano no Recife será apresentado na COP30

Projeto de reflorestamento urbano no Recife vai para a COP30 (Foto: Divulgação)

Um projeto de regeneração ambiental desenvolvido no Recife será apresentado na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém do Pará. A iniciativa, criada pelo Grupo JCPM, estará na Zona Azul, espaço oficial de debates da ONU, e exemplifica como o setor privado pode contribuir para ações de reflorestamento urbano e adaptação climática nas cidades brasileiras.

O Projeto de Revitalização de Áreas Verdes (PRAV) teve início em 2012 no entorno do shopping RioMar Recife, em uma área antes degradada por um antigo aterro industrial, na Bacia do Pina, Zona Sul da capital.

Desde então, foram plantadas 686 mudas em 2,53 hectares, com prioridade para espécies nativas da Mata Atlântica, como ipês, pau-brasil, ingá e aroeira. Hoje, o local registra 75% de cobertura vegetal arbórea e arbustiva, com árvores que chegam a 15 metros de altura e uma taxa média de sequestro de carbono de 1,32 tonelada por hectare/ano. A área faz parte do Parque dos Manguezais da Zona Sul do Recife, um dos maiores mangues urbanos do país.

Segundo a gerente de Sustentabilidade do Grupo JCPM, Thayara Paschoal, que apresentará o projeto na COP30, “a regeneração ambiental deve se tornar o eixo transversal do planejamento urbano. A iniciativa do Recife demonstra que o setor privado pode contribuir de forma efetiva para a recuperação de espaços naturais, com ganhos concretos para a regulação climática, a proteção da biodiversidade e o bem-estar social”.

A apresentação, com o tema “Regeneração: O Compromisso do Nosso Tempo”, ocorrerá no dia 18 de novembro, às 10h, em painel promovido pela ONG britânica Responding to Climate Change (RTCC), reconhecida pela ONU por divulgar boas práticas globais em sustentabilidade.

No dia seguinte, 19 de novembro, Thayara participará de um painel sobre Comércio Sustentável, ao lado de Glauco Humai, presidente da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) e da CLICC (Associação Latino-Americana de Shopping Centers). O debate abordará temas como descarbonização das operações, cadeias de suprimentos resilientes ao clima, financiamento da inovação verde e engajamento dos consumidores em escolhas mais sustentáveis.

Durante o encontro, o Grupo JCPM apresentará resultados de suas ações ambientais, como o uso de 100% de energia de fontes renováveis certificadas (I-REC) e o encaminhamento de 70% dos resíduos recicláveis para cooperativas locais.

“A sustentabilidade está no centro dos nossos valores corporativos. Buscamos ampliar o diálogo sobre o compromisso empresarial, com atuações que aliem desenvolvimento econômico, inclusão social e preservação ambiental”, afirma a diretora de Desenvolvimento Social do Grupo JCPM, Lucia Pontes.

