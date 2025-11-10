° / °
Economia
BELÉM

COP30: governo lança plataforma que impulsiona a economia sustentável

Intitulada Bioeconomy Challenge, iniciativa propõe transformar os princípios globais da bioeconomia em ações concretas e soluções escaláveis até 2028

Caetano Yamamoto - Correio Braziliense

Publicado: 10/11/2025 às 18:29

Pela primeira vez a bioeconomia é reconhecida no processo da COP como um caminho estratégico para acelerar o cumprimento das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs)/Mayke Toscano/Secom-MT

A plataforma internacional Bioeconomy Challenge foi lançada nesta segunda-feira (10/11), pelo Brasil, em parceria com a sociedade civil e parceiros multilaterais, no primeiro dia de COP30, em Belém. A iniciativa propõe transformar os princípios globais da bioeconomia em ações concretas e soluções escaláveis até 2028.

O projeto prevê, além das metas, uma visão compartilhada sobre a construção de mercados de bioeconomia: que protejam a natureza, impulsionem a descarbonização e coloquem as pessoas e as comunidades no centro das decisões. A Bioeconomy Challenge foi impulsionada pelo Brasil e África do Sul no G20 e consolidada na COP30.

A plataforma do governo está alinhada a um marco histórico, pela primeira vez a bioeconomia é reconhecida no processo da COP como um caminho estratégico para acelerar o cumprimento das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs).


cop30 , economia
