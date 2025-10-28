Megaoperação no Rio deixa 20 mortos e 56 presos nos complexos do Alemão e da Penha

Ação integrada das forças de segurança cumpre mais de 250 mandados e enfrenta forte resistência de traficantes do Comando Vermelho

Forças de segurança apreenderam 10 fuzis durante ação contra o Comando Vermelhoe (Divulgação/Governo do RJ)

Uma grande operação conjunta das forças de segurança do Rio de Janeiro mobilizou, nesta terça-feira (28/10), cerca de 2,5 mil agentes civis e militares nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da capital. Batizada de Operação Contenção, a ação tem como alvo integrantes do Comando Vermelho (CV) e resultou, até o momento, na prisão de 56 suspeitos e na morte de 20 pessoas, incluindo dois agentes de segurança, além da apreensão de 10 fuzis, uma pistola e nove motocicletas, segundo a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ).

A ofensiva foi deflagrada para cumprir 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão expedidos pela Justiça, após mais de um ano de investigações conduzidas pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), com o apoio do Ministério Público Estadual.

Segundo a coluna 'Na Mira', do portal Metrópoles, moradores relataram intensa troca de tiros e incêndios em barricadas erguidas por criminosos, durante a madrugada, para tentar impedir o avanço das forças de segurança. Investigações preliminares indicam que parte dos mortos seria oriunda da Bahia, do Espírito Santo e do Pará.

Entre os feridos, estão um policial do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), atingido de raspão na perna, e três civis: um homem em situação de rua baleado nas costas, uma mulher ferida enquanto treinava em uma academia e outro homem atingido enquanto trabalhava em um ferro-velho. Todos foram encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde seguem sob acompanhamento médico.

Em meio à operação, traficantes lançaram explosivos acoplados a drones contra equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), a tropa de elite da Polícia Civil, em uma tentativa de conter o avanço policial.

O governador Cláudio Castro afirmou, em nota, que a ação representa um esforço conjunto do Estado para reafirmar o controle sobre territórios dominados pelo tráfico.

“Estamos atuando com força máxima e de forma integrada para deixar claro que quem exerce o poder é o Estado. Seguiremos firmes na luta contra o crime organizado”, declarou.

A Operação Contenção conta com apoio aéreo de dois helicópteros, uso de drones, 32 blindados terrestres, 12 veículos de demolição e ambulâncias para resgate. Segundo a PM, as ações devem continuar ao longo da semana para o cumprimento dos mandados restantes e a estabilização das áreas ocupadas.