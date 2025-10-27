Hamas avisa que entregará hoje mais um corpo de refém

Gaza (AFP)

As Brigadas al-Qassam, braço armado do Hamas, disseram nesta segunda-feira (27) que o corpo de mais um refém será entregue hoje à noite.

Até o momento, o Hamas já devolveu os últimos 20 reféns vivos que mantinha na Faixa de Gaza, seguindo o acordo proposto pelo presidente dos EUA Donald Trump. Entretanto, entregou somente 15 dos 28 que estavam mortos. O grupo alega dificuldades em encontrar os corpos entre os escombros do território que está devastado e que o único obstáculo para a conclusão da recuperação de todos os corpos é a falta de equipamento.

“É difícil localizar alguns corpos de reféns israelenses, porque a ocupação alterou o relevo de Gaza. Além disso, algumas pessoas que enterraram esses reféns foram elas próprias mortas ou já não se lembram do local onde os enterraram”, argumentou negociador-chefe do Hamas, Khalil al-Hayya.

Khalil assegura ainda que o grupo quer devolver os corpos dos reféns apesar das dificuldades que a operação representa. “Não daremos à ocupação uma desculpa para retomar a guerra”, acrescentou.

Já as autoridades de Israel reiteram que Hamas conhece a localização dos corpos, mas admitiram que agora existem esforços em curso para os recuperá-los, apesar de alertar que a sua paciência não vai durar para sempre. O governo israelense também destacou que a busca em Gaza pelos restos mortais está sendo feita pela Cruz Vermelha e o Hamas com o auxílio de uma equipe egípcia.

“As equipes de busca, equipadas com máquinas de construção, obtiveram autorização das autoridades israelenses para avançar além da linha amarela sob a supervisão estreita do exército de Israel para identificar a localização dos nossos reféns”, anunciou a porta-voz do governo, Shosh Bedrosian.

Uma fonte, sob anonimato da Cruz Vermelha confirmou a participação da organização nas buscas.

Enquanto isso, o Fórum dos Familiares dos Reféns apelou pela suspensão das próximas etapas do acordo de cessar-fogo até que o Hamas devolva os últimos corpos ainda mantidos no território palestino.

Em troca dos reféns, Tel Aviv libertou quase dois mil presos palestinos e entregou 195 corpos.

Em contrapartida, o chefe do Estado-Maior de Israel, Eyal Zamir, avisou que a guerra em Gaza ainda não acabou. "Temos de cumprir a nossa missão sagrada de trazer os reféns mortos de volta para casa e continuar a campanha contra o Hamas. Agora temos de reforçar as bases e as rotinas, cuidar do nosso pessoal e das suas famílias e nos preparar- para os desafios que se avizinham em todas as frentes", declarou Zamir.

Por outro lado, a primeira fase do acordo prevê a retirada parcial das forças israelenses do enclave e o acesso de ajuda humanitária ao território. A etapa seguinte, ainda por acordar, prevê a continuação da retirada, o desarmamento do Hamas, assim como a reconstrução e a futura governação de Gaza.