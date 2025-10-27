Filha de Michelle Bolsonaro é assaltada em São Paulo e tem celular roubado

Ex-primeira-dama se pronunciou sobre o assalto

Ex-primeira-dama afirmou que apenas o celular da filha foi levado (Reprodução/Instagram)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou neste domingo, 26, que sua primogênita Letícia Firmo foi vítima de assalto em São Paulo. Letícia é fruto de um relacionamento anterior de Michelle.

De acordo com a ex-primeira-dama em story do Instagram, Letícia não sofreu ferimentos e chegou bem a Brasília.

Ela não mencionou o local exato do crime ou se foi registrado um boletim de ocorrência, mas recomendou a seguidores que fiquem atentos a possíveis golpes usando o telefone da filha.

"Caso recebam alguma mensagem pedindo ajuda ou qualquer tipo de ajuda, desconsiderem e não respondam", escreveu Michelle.