Banco de academia quebra e barra de 100 quilos cai sobre personal em Maceió

Thiego Cavalcante precisou ser levado pelo Samu a um hospital, onde passou por exames e permaneceu por um dia

Acidente em academia em maceió aconteceu na segunda-feira (20) ( Foto: Reprodução)

O personal trainer Thiego Cavalcante levou um susto enquanto treinava em uma academia de Maceió, na segunda-feira (20). O banco onde ele fazia o exercício cedeu de repente, projetando seu corpo para trás e fazendo com que a barra de ferro de 100 quilos, usada no levantamento de peso, caísse sobre o seu tórax.

Com fortes dores e dificuldade para respirar, Thiego foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a um hospital particular da capital. Após receber os cuidados médicos, ele teve alta na terça-feira (21).

A barra de supino é um dos equipamentos mais tradicionais das academias, utilizada para o exercício de levantamento de peso com apoio de um banco.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ainda no hospital, Thiego relatou que o banco já havia apresentado problemas antes. Segundo ele, outros alunos também haviam notado a instabilidade do assento e, apesar de um reparo ter sido feito, o defeito voltou a aparecer.

Mesmo após o susto, o personal tratou o episódio como um acidente isolado. Por recomendação médica, ele deve permanecer em repouso por sete dias e seguir o tratamento com os medicamentos prescritos. Embora esteja liberado para ministrar aulas, Thiego está temporariamente afastado dos treinos.