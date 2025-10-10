Polícia identifica fábrica de bebidas clandestina ligada a duas mortes por intoxicação com metanol
Após mandados de busca e apreensão, a polícia desmontou o esquema de produção da fábrica
Publicado: 10/10/2025 às 10:40
Polícia identifica fábrica de bebidas clandestina ligada a duas mortes por intoxicação com metanol. (Foto: Reprodução/Polícia Civil de São Paulo)
A Polícia Civil de São Paulo (PCSP) localizou, nesta sexta-feira (10), uma fábrica de bebidas clandestina ligada a duas mortes por intoxicação com metanol, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.
Da empresa teriam saído as garrafas de bebida alcoólica que foram causa da morte de duas pessoas por intoxicação no estado de São Paulo.
De acordo com a polícia, a fábrica adquiria combustível etanol em postos de gasolina. Conforme publicado pelo G1, esse etanol comprado teria sido adulterado com metanol e era misturado em bebidas como vodca.
A investigação chegou à fábrica após os dois primeiros casos com óbito devido à intoxicação por metanol. Ambas as vítimas ingeriram vodca em um estabelecimento em São Paulo.
A polícia então identificou os fabricantes e, após mandados de busca e apreensão, desmantelou a produção da empresa. Agora, a proprietária da fábrica deve ser presa pelo adulteração de bebidas, crime passível de pena de 4 a 8 anos, além de multa.