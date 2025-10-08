Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos irregulares

A maior parte dos produtos é produzida pela Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou na segunda-feira, 6, o recolhimento de 78 cosméticos irregulares entre produtos para o cabelo, pele e higiene bucal.

A maior parte dos produtos (69) é produzida pela Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos. Segundo a Anvisa, os itens da empresa não são registrados, tendo sido apenas notificados. A notificação, de acordo com a agência, é um procedimento mais simples e rápido, usado para cosméticos de baixo risco, o que não se aplicaria aos produtos.

Em nota, a empresa afirma que já havia interrompido voluntariamente a comercialização desses itens após uma atualização da Anvisa para produtos alisantes capilares e que iniciou a adequação dos processos.

"A empresa recebeu uma notificação do órgão e está cumprindo integralmente todas as orientações, incluindo o recolhimento preventivo dos lotes indicados e a comunicação a distribuidores e parceiros", afirma.

"A Cosmoética reforça seu compromisso com a segurança, a conformidade regulatória e a transparência em todas as suas operações", acrescenta na nota.

Veja a lista de produtos da Cosmoética:

Realinhamento Térmico - Buran Profissional (todos os lotes)

Realinhamento Térmico - MS Professional (todos)

Realinhamento Térmico - Tarrare Profissional (todos)

Intensive Liss Triviê (Botox Matizador) (todos)

Organic Liss Extreme IS Profissional Hair (todos)

Gloss Liss - Liberty Hair (todos)

Fusion Liss Orient Beauty (todos)

Progressiva Santore (todos)

Progressiva Megarepair Luna System (todos)

Creme Progressiva Luna System (todos)

Liso Em Casa Progressiva New Gold (todos)

Progressiva Glowme (todos)

Progressiva Diversi Hair (todos)

Sellin Pro Alfalea Progressiva (todos)

Progressiva Care (todos)

Progressiva JL Professional (todos)

Alinhamento Orgânico Naus (Progressiva) (todos)

Liss Extreme - Profissional Zelo Hair (todos)

Progress Liss (Progressiva Matizadora) Roma Care (todos)

Lisse Parfait Costabello (Progressiva Matizadora) (todos)

Nordestina True Liss Cosmetics (Selagem) (todos)

High Liss Sellene Profissional (Progressiva Matizadora) (todos)

Progressiva Perfect Liss (todos)

Selagem Chilena Ledebut (todos)

Prohibida Bravie (todos)

Complexo Redutor - Terrare Profissional (todos)

Liberadah Bravie (todos)

Volume Control - Profissional Zelo Hair (todos)

Ocean Shine Florac Cosmetics (todos)

Educ Hair Edumi (todos)

Release Ledebut (todos)

Extreme Reduct Dona Lara (todos)

Hair Perfect Premium Tresaav (todos)

Gloss Alisamento Térmico Definitivo SA Carrias (todos)

Liso de Milhões Beleza Rara (todos)

Esse Liso É Um Luxo - Savassi (todos)

Liso Perfeito - SA Carrias (todos)

BTX Premium - Asaphepro (todos)

Expert Premium Botox Florac Cosmetics (todos)

Botox Collagen BTX Karseell (todos)

Botox Espelhado Matizador Fino Cheiro (todos)

Less Sizer Botox Matizador Diversi Hair (todos)

Botox Blueberry Umecthair (todos)

Botox Queen Hair (todos)

Botox Violet Mask Ledebut (todos)

Botox Branco Perla Profissional (todos)

Botox Matizador Kalainne (todos)

Botox Matizador Rute Rezende (todos)

Botox XG Forest Hair (todos)

Selagem 500ml Saint Glamour Beauté (todos)

Alisamento Algas + (Selagem) (todos)

Extreme Gold Selagem Gold RT Professional (todos)

Selagem Perla Profissional (todos)

Selagem Extreme Blond Kalainne (todos)

Selagem Algas Fino Cheiro (todos)

Multicream SSB Selagem Latorre Paris (todos)

Selagem Kalainne (todos)

Perfect Smooth (Selagem) Damy Monteiro Cosméticos (todos)

Gloss Selagem Umecthair (todos)

Selagem Chinesa Niza Freitas (todos)

Selagem 1L Saint Glamour Beauté (todos)

Selagem Kelsi Cosméticos (todos)

Selagem Orgânica Forest Hair (todos)

Selagem Gold - Ledebut (todos)

Selagem Matizadora Rute Rezende (todos)

Premium Master (Selagem) Liriu Cosméticos (todos)

Selagem Extreme Kalainne (todos)

Realinhamento Térmico - Oriente Beauty (todos)

Máscara Realinhamento (todos)

Outro produto que deve ser recolhido é o cosmético Truss Máscara Capilar Selante Blond, fabricado pela Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos. A situação acontece pela mesma razão: a empresa apenas notificou a Anvisa.

O Estadão entrou em contato com a fabricante, mas não obteve retorno até a publicação do texto.

Ozonteck

Oito produtos da Ozonteck também devem ser recolhidos e tiveram a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso suspensos. Segundo a Anvisa, apesar de serem registrados como cosméticos, eles alegam atividade farmacológica, o que não é permitido para esse tipo de produto.

Em nota, Felipe Alves, advogado da Ozonteck, afirma que a empresa "mantém constante diálogo e alinhamento com os órgãos reguladores e que, em observância às boas práticas de fabricação comunicação e transparência, atualizou integralmente seus rótulos e embalagens para oferecer maior clareza e objetividade nas informações ao consumidor".

Veja lista de produtos da Ozonteck:

Sabonete Líquido OX3 Ozonteck (todos os lotes)

Tônico Capilar Ozonizado Revita Tonic Ozonteck (todos)

Creme Dental Ozonizado Ozon Fresh Ozonteck (todos)

Gel Corporal Ozonizado Mind Chai Ozonteck (todos)

Óleo de Girassol Ozonizado Sofh Ozonteck (todos)

Gel Massageador Ozonizado Life Shii Ozonteck (todos)

Leave In Kids Ozon Splash Ozonteck (todos)

Condicionador Kids Ozon Splash Ozonteck (todos)

A Anvisa alerta que produtos sem registro ou regularização não possuem garantia de qualidade, segurança ou eficácia, podendo representar sérios riscos à saúde. Por esse motivo, a agência não recomenda o uso desses itens.

A população pode denunciar a comercialização desses produtos por meio da Ouvidoria da Anvisa ou pela Central de Atendimento, pelo número 0800 642 9782.

