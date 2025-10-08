° / °
DITADURA MILITAR

Mais de 100 mortos da ditadura têm certidões de óbito corrigidas

Os documentos vêm sendo corrigidos para constar as reais circunstâncias das mortes

Estadão Conteúdo

Publicado: 08/10/2025 às 16:00

Declarações de óbitos foram retificadas /William Dias/ALMG

Mais de cem famílias vão receber nesta quarta-feira, 8, certidões de óbito retificadas de seus mortos e desaparecidos na ditadura militar (1964-1985).

Os documentos vêm sendo corrigidos para constar as reais circunstâncias das mortes, no contexto de torturas e outras violações de direitos humanos no período de exceção.

Constam na lista casos o deputado Rubens Paiva, o jornalista Vladimir Herzog, o sociólogo Paulo Stuart Wright, irmão do reverendo Jaime Wright, os metalúrgicos Manoel Fiel Filho e Santos Dias da Silva e o estudante Alexandre Vannucchi Leme.

As famílias serão recebidas no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no Largo São Francisco, para a entrega dos documentos. Alguns familiares já haviam recebido as certidões corrigidas, mas agora serão contemplados na solenidade da Sanfran.

As retificações vêm sendo feitas a partir da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com apoio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A comissão foi reativada no ano passado, após a suspensão de suas atividades no governo Jair Bolsonaro.

Em nota, o governo federal informou que o objetivo da iniciativa é “resgatar a memória e a verdade de brasileiras e brasileiros que foram vítimas das graves violações aos direitos humanos no período da ditadura militar”.

É o segundo grupo que obtém as certidões retificadas após a retomada dos trabalhos da comissão. A primeira entrega, de 63 documentos corrigidos, ocorreu em agosto. Há casos pendentes em que os documentos ainda precisam de lavraturas e retificações e, por isso, serão entregues nos próximos meses.

Veja a lista completa de certidões retificadas:

  • Alex de Paula Xavier Pereira
  • Alexander José Ibsen Voerões
  • Alexandre Vannucchi Leme
  • Ana Maria Nacinovic
  • Ana Rosa Kucinski Silva
  • André Grabois
  • Ângelo Arroyo
  • Antônio Benetazzo
  • Antônio dos Três Reis de Oliveira
  • Antônio Guilherme Ribeiro Ribas
  • Antônio Raymundo de Lucena
  • Antônio Sérgio de Mattos
  • Arno Preis
  • Aurora Maria Nascimento Furtado
  • Carlos Marighella
  • Carlos Nicolau Danielli
  • Catarina Helena Abi-Eçab
  • Dênis Casemiro
  • Devanir José de Carvalho
  • Dorival Ferreira
  • Edgar de Aquino Duarte
  • Eduardo Collen Leite
  • Emmanuel Bezerra dos Santos
  • Feliciano Eugenio Neto
  • Fernando Borges de Paula Ferreira
  • Flavio Carvalho Molina
  • Francisco Emanuel Penteado
  • Francisco José de Oliveira
  • Francisco Seiko Okama
  • Frederico Eduardo Mayr
  • Gastone Lúcia de Carvalho Beltrão
  • Gelson Reicher
  • Grenaldo de Jesus Silva
  • Helenira Resende de Souza Nazareth
  • Heleny Ferreira Telles Guariba
  • Hiram de Lima Pereira
  • Hirohaki Torigoe
  • Iêda Santos Delgado
  • Issami Nakamura Okano
  • Iuri Xavier Pereira
  • Izis Dias de Oliveira
  • Jaime Petit da Silva
  • João Antônio Santos Abi-Eçab
  • João Carlos Cavalcanti Reis
  • João Domingos da Silva
  • Joaquim Alencar de Seixas
  • Joaquim Câmara Ferreira
  • José Ferreira de Almeida
  • José Guimarães
  • José Idésio Brianezi
  • José Lavecchia
  • José Maria Ferreira de Araújo
  • José Maximino de Andrade Netto
  • José Milton Barbosa
  • José Montenegro de Lima
  • José Roberto Arantes de Almeida
  • José Roman
  • José Wilson Lessa Sabbag
  • Lauriberto José Reyes
  • Lúcio Petit da Silva
  • Luisa Augusta Garlippe
  • Luiz Almeida Araújo
  • Luiz Eduardo da Rocha Merlino
  • Luiz Eurico Tejera Lisbôa
  • Luiz Fogaça Balboni
  • Luiz Hirata
  • Luiz José da Cunha
  • Manoel Fiel Filho
  • Manoel José Mendes Nunes Abreu
  • Manoel José Nurchis
  • Manoel Lisbôa de Moura
  • Márcio Beck Machado
  • Marco Antônio Dias Baptista
  • Marcos Antônio Bráz de Carvalho
  • Marcos Nonato da Fonseca
  • Maria Augusta Thomaz
  • Maria Lúcia Petit da Silva
  • Miguel Sabat Nuet
  • Neide Alves dos Santos
  • Nestor Vera
  • Norberto Nehring
  • Olavo Hanssen
  • Onofre Pinto
  • Paulo Guerra Tavares
  • Paulo Stuart Wright
  • Raimundo Eduardo da Silva
  • Roberto Cietto
  • Roberto Macarini
  • Ronaldo Mouth Queiroz
  • Rubens Beyrodt Paiva
  • Rui Osvaldo Aguiar Pfützenreuter
  • Ruy Carlos Vieira Berbert
  • Santo Dias da Silva
  • Solange Lourenço Gomes
  • Sônia Maria de Moraes Angel Jones
  • Suely Yumiko Kanayama
  • Virgílio Gomes da Silva
  • Vitor Carlos Ramos
  • Vladimir Herzog
  • Walter de Souza Ribeiro
  • Yoshitane Fujimori
  • Zoé Lucas de Brito Filho
