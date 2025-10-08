Mais de 100 mortos da ditadura têm certidões de óbito corrigidas
Os documentos vêm sendo corrigidos para constar as reais circunstâncias das mortes
Publicado: 08/10/2025 às 16:00
Declarações de óbitos foram retificadas (William Dias/ALMG)
Mais de cem famílias vão receber nesta quarta-feira, 8, certidões de óbito retificadas de seus mortos e desaparecidos na ditadura militar (1964-1985).
Os documentos vêm sendo corrigidos para constar as reais circunstâncias das mortes, no contexto de torturas e outras violações de direitos humanos no período de exceção.
Constam na lista casos o deputado Rubens Paiva, o jornalista Vladimir Herzog, o sociólogo Paulo Stuart Wright, irmão do reverendo Jaime Wright, os metalúrgicos Manoel Fiel Filho e Santos Dias da Silva e o estudante Alexandre Vannucchi Leme.
As famílias serão recebidas no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no Largo São Francisco, para a entrega dos documentos. Alguns familiares já haviam recebido as certidões corrigidas, mas agora serão contemplados na solenidade da Sanfran.
As retificações vêm sendo feitas a partir da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com apoio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
A comissão foi reativada no ano passado, após a suspensão de suas atividades no governo Jair Bolsonaro.
Em nota, o governo federal informou que o objetivo da iniciativa é “resgatar a memória e a verdade de brasileiras e brasileiros que foram vítimas das graves violações aos direitos humanos no período da ditadura militar”.
É o segundo grupo que obtém as certidões retificadas após a retomada dos trabalhos da comissão. A primeira entrega, de 63 documentos corrigidos, ocorreu em agosto. Há casos pendentes em que os documentos ainda precisam de lavraturas e retificações e, por isso, serão entregues nos próximos meses.
Veja a lista completa de certidões retificadas:
- Alex de Paula Xavier Pereira
- Alexander José Ibsen Voerões
- Alexandre Vannucchi Leme
- Ana Maria Nacinovic
- Ana Rosa Kucinski Silva
- André Grabois
- Ângelo Arroyo
- Antônio Benetazzo
- Antônio dos Três Reis de Oliveira
- Antônio Guilherme Ribeiro Ribas
- Antônio Raymundo de Lucena
- Antônio Sérgio de Mattos
- Arno Preis
- Aurora Maria Nascimento Furtado
- Carlos Marighella
- Carlos Nicolau Danielli
- Catarina Helena Abi-Eçab
- Dênis Casemiro
- Devanir José de Carvalho
- Dorival Ferreira
- Edgar de Aquino Duarte
- Eduardo Collen Leite
- Emmanuel Bezerra dos Santos
- Feliciano Eugenio Neto
- Fernando Borges de Paula Ferreira
- Flavio Carvalho Molina
- Francisco Emanuel Penteado
- Francisco José de Oliveira
- Francisco Seiko Okama
- Frederico Eduardo Mayr
- Gastone Lúcia de Carvalho Beltrão
- Gelson Reicher
- Grenaldo de Jesus Silva
- Helenira Resende de Souza Nazareth
- Heleny Ferreira Telles Guariba
- Hiram de Lima Pereira
- Hirohaki Torigoe
- Iêda Santos Delgado
- Issami Nakamura Okano
- Iuri Xavier Pereira
- Izis Dias de Oliveira
- Jaime Petit da Silva
- João Antônio Santos Abi-Eçab
- João Carlos Cavalcanti Reis
- João Domingos da Silva
- Joaquim Alencar de Seixas
- Joaquim Câmara Ferreira
- José Ferreira de Almeida
- José Guimarães
- José Idésio Brianezi
- José Lavecchia
- José Maria Ferreira de Araújo
- José Maximino de Andrade Netto
- José Milton Barbosa
- José Montenegro de Lima
- José Roberto Arantes de Almeida
- José Roman
- José Wilson Lessa Sabbag
- Lauriberto José Reyes
- Lúcio Petit da Silva
- Luisa Augusta Garlippe
- Luiz Almeida Araújo
- Luiz Eduardo da Rocha Merlino
- Luiz Eurico Tejera Lisbôa
- Luiz Fogaça Balboni
- Luiz Hirata
- Luiz José da Cunha
- Manoel Fiel Filho
- Manoel José Mendes Nunes Abreu
- Manoel José Nurchis
- Manoel Lisbôa de Moura
- Márcio Beck Machado
- Marco Antônio Dias Baptista
- Marcos Antônio Bráz de Carvalho
- Marcos Nonato da Fonseca
- Maria Augusta Thomaz
- Maria Lúcia Petit da Silva
- Miguel Sabat Nuet
- Neide Alves dos Santos
- Nestor Vera
- Norberto Nehring
- Olavo Hanssen
- Onofre Pinto
- Paulo Guerra Tavares
- Paulo Stuart Wright
- Raimundo Eduardo da Silva
- Roberto Cietto
- Roberto Macarini
- Ronaldo Mouth Queiroz
- Rubens Beyrodt Paiva
- Rui Osvaldo Aguiar Pfützenreuter
- Ruy Carlos Vieira Berbert
- Santo Dias da Silva
- Solange Lourenço Gomes
- Sônia Maria de Moraes Angel Jones
- Suely Yumiko Kanayama
- Virgílio Gomes da Silva
- Vitor Carlos Ramos
- Vladimir Herzog
- Walter de Souza Ribeiro
- Yoshitane Fujimori
- Zoé Lucas de Brito Filho