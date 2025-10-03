Lula relata medo de que avião pegasse fogo: "Agradeci a Nossa Senhora"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relatou ter passado por novo problema com aeronave nessa quinta-feira (2)

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante coletiva (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou ter passado por problemas técnicos com um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), nessa quinta-feira (2).

Segundo relatou ao programa Manhã Liberal, da TV Liberal, nesta sexta-feira (3), a delegação teve que descer da aeronave, que ainda não havia decolado, com "medo de que pegasse fogo" após problemas com o motor.

"Ontem eu fui à Matriz da Nossa Senhora de Nazaré para agradecer, porque aconteceu outro problema comigo num avião", disse Lula, referenciando outros 'sustos' que passou durante seu tempo à frente da Presidência da República.

"Eu fui pegar um avião para Ilha do Marajó (Pará) e teve um problema no motor do avião. Um avião [modelo] Casa da Força Aérea Brasileira (FAB). E eu só tinha que agradecer a Deus porque poderia ter tido o problema quando eu estivesse no ar e teve quando eu ainda estava em terra", relatou o presidente.

"Nós tivemos que descer do avião com medo de que o avião pegasse fogo. Então eu fui de noite agradecer a Nossa Senhora", contou Lula.

Esta não é a primeira vez que uma aeronave em que o presidente estava passou por problemas.

Em 18 de março deste ano, um avião que levava Lula para a cidade de Sorocaba, em São Paulo, arremeteu no momento de procedimento de pouso.

À época, a assessoria de Lula afirmou que o procedimento aconteceu devido aos fortes ventos no momento da aterrizagem, mas que, logo em seguida, a aeronave conseguiu realizar o procedimento sem problemas.

Já em outubro de 2024, outro avião que levava o presidente do Aeroporto Cidade do México a Brasília passou por problemas técnicos. A aeronave precisou passar cerca de cinco horas voando em círculos para despejar combustível e diminuir o peso do veículo e retornar ao aeroporto.