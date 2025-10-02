Haddad fala sobre encontro de Lula com Trump: "Tratativas estão sendo feitas"

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira (2) que ainda não há data para uma conversa

Ministro da Fazenda Fernando Haddad ( Foto: Washington Costa / Ascom/MF)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira (2) que ainda não há data para uma conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas que as tratativas estão sendo feitas.

"Não tenho informação ainda de data. Mas as tratativas estão sendo feitas", afirmou Haddad em conversa com jornalistas na portaria do ministério. Segundo ele, quem está em contato direto com autoridades norte-americanas são os ministros da Indústria e Comércio, vice-presidente Geraldo Alckmin, e de Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Haddad declarou que fará uma viagem a Washington nas próximas semanas e que esta também será uma "oportunidade de conversar". Ele viaja para os Estados Unidos entre os dias 13 e 17 de outubro para participar em Washington das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e de reuniões do G20.



