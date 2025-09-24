O Whatsapp está fora do ar? Usuários relatam instabilidade

Usuário reclamam do serviço do Whatsapp nesta quarta-feira (24)

O Whatsapp está fora do ar? Usuário relatam instabilidade (Foto: AFP )

Usuários da rede social de troca de mensagens Whatsapp reclamam, nesta quarta-feira (24), de instabilidade nos serviços do aplicativo.

De acordo com o site Downdectector, pelo menos 79% dos usuários relatam falhas no envio de mensagens. O site registrou cerca de 600 queixas de pessoas tentando utilizar o aplicativo, relatando instabilidade.

"Impossível trabalhar hoje, não consigo mandar áudio e mídias", disse um usuário do site.

A equipe do Diario de Pernambuco também percebeu dificuldade no envio de mídias, que precisavam ser reenviadas algumas vezes até que a mensagem chegasse ao destinatário, como áudios, fotos e vídeos.

Além de falha no envio de mensagens, 11% relatam instabilidade na conexão com o servidor, enquanto 10% reclamam do recebimento de mensagens.