Parecer de senador rejeita a PEC da Blindagem; 72% dos brasileiros são contra a proposta

O senador apontou um "desvio de finalidade" da PEC,uma vez que a medida protegeria interesses particulares em detrimento do interesse público

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) apresentou, nesta terça-feira (23/9), o relatório pela rejeição total da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da blindagem na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no Senado. O documento será lido e votado hoje. A rejeição atende ao desejo da maioria da população.

Pesquisa Pulso Brasil/Ipespe, divulgada ontem, mostra que 72% dos brasileiros são contra a benesse aos parlamentares. Apenas 22% são favoráveis e 6% dos entrevistados optaram por não responder.

Para 93% de quem se considera de esquerda a PEC da Blindagem tem que ser reprovada no Senado e somente 3% são a favor. Na opinião de 81% de quem é de centro, a proposta deve ser reprovada e 16% são favoráveis. A diferença de posições é mais apertada entre os brasileiros da direita: 51% são contra e 39% a favor.

No seu parecer, Alessandro Vieira classificou de “desvio de finalidade” da PEC ao passo que a medida utilizaria da lei para proteger interesses particulares em vez do interesse público. Além disso, na avaliação do senador, a PEC da Blindagem teria o potencial de atrair criminosos para a Casa Legislativa.

“Protocolei o relatório pela rejeição total da PEC da Blindagem. A leitura e votação na CCJ será feita nesta quarta, 9h. A política não precisa de blindagem para bandidos poderosos, ela precisa de transparência, honestidade e trabalho focado em resolver os problemas do nosso povo”, publicou Vieira no X, na noite desta terça.