Anvisa proíbe whey e suplementos alimentares irregulares com cúrcuma e chá verde

Fechada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Uma ação de fiscalização da Anvisa determinou que os suplementos Cúrcuma Cápsulas 500mg, Chá Verde (Extrato Seco de Camellia Sinensis) e Centella Asiática sejam apreendidos. Fabricados pela Verde Flora Produtos Naturais Ltda., os produtos tiveram a sua comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso proibidos.

Os suplementos estavam sendo anunciados e vendidos sem registro, notificação ou cadastro na Agência. Em agosto, uma operação conjunta da Anvisa com a Vigilância Sanitária (Visa) local de Itapemirim (ES) já havia interditado um galpão da empresa que servia para produzir os suplementos de forma clandestina.

Suplementos de origem desconhecida

A Anvisa determinou ainda a proibição e a suspensão de cinco suplementos alimentares de empresa desconhecida. A medida foi adotada após uma ação da Vigilância em Saúde de Americana (SP) e da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

A determinação afeta todos os lotes dos produtos Creatine Powder 100% Pure (embalagem 1kg) Muscle Supp Suplementos, Whey Gourmet (embalagem 900g) e Nitro Way 3W (embalagem 1,8kg).

Os suplementos trazem nos rótulos dados de empresas que não foram responsáveis pela fabricação do produto, configurando falsificação ou produção clandestina.

Suplementos alimentares irregulares

Os suplementos Feno Grego Prevent, fabricado pela Suplemais Indústria de Suplementos Nutricionais Ltda. - ME, e o DHT Blocker Fotisolution 5X, da Capsul Brasil Indústria e Comércio Ltda., também sofreram ação fiscal e devem ser recolhidos por ordem da Anvisa.

Além disso, a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso de todos os lotes dos produtos estão suspensos.

O ingrediente “feno grego”, descrito no produto, não atende por completo os requisitos que garantem a identidade, a pureza e a composição estabelecidas pela Anvisa.

Já o suplemento DHT Blocker Fotisolution 5X – Spray e Líquido Sublingual está sendo fabricado, distribuído, divulgado e comercializado com ingredientes que não foram avaliados anteriormente. Portanto, o uso sublingual e tópico do produto não oferece nenhuma garantia de segurança.