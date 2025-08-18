Choro de Neymar é destaque na imprensa internacional: 'Igual criança'

O Vasco derrotou o Santos por 6 x 0, neste domingo (17/8), e proporcionou a pior derrota da carreira de Neymar

Recife, PE, 26/07/2025 - SPORT X SANTOS - Na noite desse sábado(26), a equipe do Sport recebeu a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Santos, Neymar (Rafael Vieira)

Neymar foi às lagrimas após goleada histórica do Vasco sobre o Santos por 6 x 0, neste domingo (17/8), pela 20ª rodada do Brasileirão. O momento foi destaque na imprensa internacional.

“Neymar chora desolado como uma criança após derrota para o Vasco da Gama por 6 x 0”, escreveu o jornal Marca, da Espanha. O também espanhol AS destacou o embate vencido de Coutinho sobre o camisa 10 do Santos. Já o L’Equipe, da França, citou a amizade com o craque do time cruzmaltino: “Lágrimas de Neymar após a maior derrota da carreira contra o Vasco da Gama do amigo Coutinho”.

O resultado reaproxima o Santos da zona de rebaixamento, onde aparece em 15º, com 21 pontos. Já o Vasco deixa o Z-4 com o resultado e está em 16º, com 19.

