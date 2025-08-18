Choro de Neymar é destaque na imprensa internacional: 'Igual criança'
O Vasco derrotou o Santos por 6 x 0, neste domingo (17/8), e proporcionou a pior derrota da carreira de Neymar
Publicado: 18/08/2025 às 08:43
Recife, PE, 26/07/2025 - SPORT X SANTOS - Na noite desse sábado(26), a equipe do Sport recebeu a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Santos, Neymar (Rafael Vieira)
Neymar foi às lagrimas após goleada histórica do Vasco sobre o Santos por 6 x 0, neste domingo (17/8), pela 20ª rodada do Brasileirão. O momento foi destaque na imprensa internacional.
O resultado reaproxima o Santos da zona de rebaixamento, onde aparece em 15º, com 21 pontos. Já o Vasco deixa o Z-4 com o resultado e está em 16º, com 19.