Juiz detalha motivos da prisão de Hytalo Santos, investigado por exploração sexual infantil

Naturais da Paraíba, Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, foram presos em Carapicuíba, na Grande São Paulo, nesta sexta-feira (15)

Hytalo Santos e Israel Nata Vicente no momento em que foram presos (REPRODUÇÃO DE VÍDEO)

O juiz Antonio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), decretou a prisão preventiva do influenciador Hytalo Santos, de 27 anos, e do marido, Israel Nata Vicente, de 33, na quinta-feira (14).

Hytalo e Israel, que são naturais da Paraíba, foram presos nesta sexta-feira (15), em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O casal é investigado por suspeita de tráfico de pessoas, exploração sexual infantil, constrangimento de crianças e adolescentes, entre outros crimes.

A decisão do TJPB, à qual o Diario de Pernambuco teve acesso, tem como base relatório do Ministério Público da Paraíba (MPPB), que descreve os supostos crimes cometidos pela dupla. Em nota, a defesa alega inocência, diz que o influenciador estaria contribuindo com as autoridades e antecipa que deve entrar com habeas corpus.

Segundo o documento, Hytalo mantinha, nas redes sociais, “cenas, vídeos e fotografias que evidenciam a exposição de crianças e adolescentes a situações vexatórias e constrangedoras, caracterizados por poses eróticas, consumo de bebidas alcoólicas, gestos e brincadeiras de conotação sexual, em ambientes por ele controlados”.

Acusações

Com mais de 2 milhões de seguidores no TikTok, 5 milhões no Youtube e 17 milhões no Instagram, Hytalo Santos comandava uma espécie de reality show, em que compartilhava a rotina de um grupo de jovens em uma mansão em João Pessoa. Nesta semana, os perfis do influenciador saíram do ar.

O caso ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca sobre "adultização" de crianças e adolescentes. “Hytalo produz vídeos nas residências onde mora com os adolescentes, que denomina de “crias” e “filhos”, e os divulga, nas redes sociais já mencionadas, produzindo conteúdo sexualizado ou que induz à sensualidade”, registra o magistrado, no despacho.

De acordo com o juiz, também há relatos de “menores aparecendo com roupas inadequadas, em danças sugestivas e insinuando práticas sexuais”. “As adolescentes faziam topless nas dependências do Condomínio Alphaville e ele os divulgava nas plataformas e redes sociais já mencionadas”, registra.

Ainda segundo o documento, para monetizar e impulsionar suas redes sociais, a fonte de remuneração de Hytalo e Israel, o influenciador pagava aos pais das adolescentes – “explorando estes, em trabalho infantil e sem remuneração”.

Prisão

O MPPB instaurou inquérito para apurar o caso. Após expedição de mandado de busca e apreensão, o influenciador e o marido deixaram João Pessoa – o que levantou a suspeita de que poderiam tentar destruir evidências, coagir testemunhas ou fugir. Na decisão, o magistrado chega a acionar a Interpol.

Para decretar a prisão dos investigados, o magistrado considerou que havia risco de, em liberdade, o casal atrapalhar a investigação. Também avaliou que “soltos, os investigados podem continuar cometendo os mesmos crimes”.

“As condutas e ilícitos praticados pelos investigados são graves, pois a exploração econômica das imagens, monetizadas em plataformas como o YouTube, Tik Tok, Instagram, geram lucros de elevada monta com violação de direitos de crianças e adolescentes”, assinala o juiz.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

“A exposição midiática com conotação erótica e a exploração econômica de adolescentes, disfarçadas, interfere na construção da identidade, distorce referências de afeto e intimidade e aumenta a vulnerabilidade a situações de abuso e exploração sexual.”

Leia a nota da defesa de Hytalo Santos e Israel Nata

A defesa de HYTALO SANTOS informa que recebeu, na manhã desta sexta-feira (15), a notícia da expedição de ordem de prisão contra seu cliente.

Até o momento, não tivemos acesso ao conteúdo da decisão que determinou a medida extrema, o que impossibilita uma manifestação mais detalhada. Assim que tivermos ciência dos fundamentos, adotaremos todas as medidas judiciais cabíveis para resguardar os direitos de HYTALO, inclusive com o ingresso de Habeas Corpus, se for necessário.

Reafirmamos a inocência de HYTALO SANTOS, que sempre se colocou à disposição das autoridades.

A defesa permanece acompanhando o caso de forma atenta e responsável, confiando no devido processo legal e na sensatez do Poder Judiciário.