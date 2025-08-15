Influenciador Hytalo Santos é preso em SP

Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15/8); influenciador é investigado pelo Ministério Público da Paraíba

Influencer Hytalo Santos (Foto: Reprodução/Instagram)

O influenciador Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15/8), no interior de São Paulo (SP). O influenciador é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) por exploração de menores. A informação foi divulgada pela GloboNews e confirmada pelo Metrópoles.

Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, marido do influenciador, também foi preso. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, da Paraíba.

O caso ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca sobre casos de “adultização” de crianças e adolescentes.

