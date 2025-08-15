Veja o momento da prisão de Hytalo Santos

O influenciador digital Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, foram presos na manhã desta sexta-feira (15)

O influenciador Hytalo Santos foi preso nesta sexta (15) (Reprodução de vídeo)

O influenciador digital Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, foram presos na manhã desta sexta-feira (15), em São Paulo, por determinação do Tribunal de Justiça da Paraíba.

O casal é investigado por suspeita de tráfico de pessoas, exploração sexual infantil, constrangimento de crianças e adolescentes, entre outros crimes.



Veja o vídeo do momento da prisão, em uma casa em Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo:

A decisão do juiz Antonio Rudimacy Firmino de Sousa, à qual o Diario de Pernambuco teve acesso, tem como base relatório do Ministério Público da Paraíba (MPPB), que descreve os supostos crimes cometidos pela dupla.

Em nota, a defesa alega inocência, diz que o influenciador estaria contribuindo com as autoridades e antecipa que deve entrar com habeas corpus.



