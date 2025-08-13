Chupetas viram tendência entre jovens e adultos como forma de aliviar o estresse

Entre os mais jovens, há um movimento em direção a objetos que resgatem sensações de segurança e afeto

Adultos estão usando chupeta como forma de aliviar estresse (Reprodução/Redes Sociais)

Criada para acalmar bebês em momentos de inquietação, a chupeta agora aparece nas mãos — e bocas — de adolescentes e adultos, transformando-se em um curioso aliado emocional. O costume incomum foi observado em países como a China e Estados Unidos.

De acordo com a coluna Ilca Maria Estevão, do portal Metrópoles, especialistas apontam que o fenômeno se intensifica em um cenário global marcado por incertezas econômicas, polarização política e crescente apreensão diante das mudanças climáticas. Entre os mais jovens, especialmente os da chamada geração Z, há um movimento em direção a objetos que resgatem sensações de segurança e afeto, funcionando como refúgios simbólicos.

Não à toa, itens como 'bebês reborn', figuras colecionáveis 'Labubu', livros de colorir 'Bobbie Goods' e, mais recentemente, as chupetas, vêm sendo usados como escapes temporários para a pressão do dia a dia.

Segundo reportagem do jornal South China Morning Post, fabricantes promovem o acessório como auxiliar para noites de sono mais tranquilas, ferramenta para diminuir a tensão acumulada e até apoio no processo de parar de fumar. Na visão da psicologia, essa adesão pode estar relacionada ao mecanismo da regressão, no qual a pessoa recorre a hábitos e objetos de fases anteriores da vida para reencontrar conforto e estabilidade emocional.