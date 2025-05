Saiba o que é Labubu, brinquedo chinês que virou febre no Brasil

Labubu (Reprodução/Redes sociais )

Uma das novas tendências é o Labubu. O boneco com aparência "monstruosa" virou chaveiro e item de coleção de celebridades como Kim Kardashian e é uma criação do designer Kasing Lung, de Hong Kong, na China.

Com dentinhos afiados, olhos grandes e pelo colorido, o boneco conquistou os corações da internet nos últimos meses.

Ele faz parte de uma tendência entre os colecionadores de brinquedos, apelidada de "blind box". Nesse tipo de item, as caixas vêm com modelos sortidos, que completam coleções diferentes.

Outras febres como os Sonny Angels, SkullPandas e bonecos Hirono também fazem parte do desejo de consumo de colecionadores de "blind boxes".

No caso do Labubu, vendido pela Popmart tanto em "blind boxes" quanto separadamente, as caixas custam em torno de 22 dólares, cerca de R$ 127 na cotação atual. Eles não são vendidos no Brasil de forma oficial, apenas por importadoras.

Entretanto, após o monstrinho ganhar fama, colecionadores começaram a revender algumas das versões mais desejadas a preços maiores. Versões especiais, como a de colaboração com a Coca Cola, também são mais caras: a edição especial da "Pronounce" custa 120 dólares (aproximadamente R$ 685).

Apesar de serem uma febre recente aqui no Brasil, os Labubus são famosos há algum tempo na Ásia e chegaram aos Estados Unidos no começo do ano. A cantora do grupo de k-pop Blackpink, Lisa, apareceu utilizando o brinquedo em abril de 2024.

De onde vieram os Labubus?

Os Labubus são monstrinhos do tipo elfo, criados por Kasing Lung e vendidos exclusivamente pela Popmart, marca que vende "blind boxes" e itens de colecionador.

Apesar do design inusitado, eles também tiveram mudanças nos últimos anos, desde sua criação em 2015. Em 2019, quando começaram a fazer sucesso na Ásia, eles sofreram uma "reformulação" e ficaram mais "simpáticos".

A coleção mais conhecida é a "Exciting Macaron" ("Macaron animado, em português).

O design de Kasing também conta com os Zimomos, que são iguais aos Labubus exceto pela presença de uma cauda estilo "dinossauro". Os Zimomos são relativamente mais caros, com edições especiais ultrapassando R$ 1 mil.

Juntos, os Labubus e Zimomos são chamados de "The Monsters" ("Os Monstros" em português), nome do pequeno universo do qual fazem parte.

E o Lafufus, o que são?

Depois da popularização dos Labubus, as cópias não originais surgiram como uma maneira de suprir a demanda pelos itens, especialmente em países em que a Popmart não vende, como o Brasil.

As cópias são chamadas carinhosamente pelos colecionadores de Lafufus. Por não serem originais, elas também são encontradas fora das "blind boxes" e em cores, formatos e até expressões de face diferentes.

Os Lafufus também fazem parte da coleção de muitos, que brincam com o fato de terem características e um formato diferenciado.