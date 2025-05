Polícia Civil de Pernambuco: 208 anos de história ao lado da Justiça e segurança pública

Pollícia Civil foi criada durante a Revolução Pernambucana/Foto: Rafael Vieira/DP Foto

Com 208 anos, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) é uma das instituições mais antigas do Brasil, com origens que remontam à Revolução Pernambucana de 1817. Em 13 de abril daquele ano, foi criado um organismo policial com características de polícia judiciária, sob a liderança do magistrado Felipe Néri Ferreira, nomeado como seu primeiro dirigente. Este marco histórico estabeleceu as bases para a atuação da PCPE na investigação e repressão de crimes.

“Em 13 de abril 1817, em pleno governo revolucionário, foi publicado um decreto que criava o Tribunal de Polícia (primeiro nome dado à Polícia Civil), e nomeia o juiz Felipe Néri Ferreira, que iria incorporar a chefia de polícia para cuidar de tudo o que se referisse à segurança pública em toda a extensão do território, que era a província. A Revolução Pernambucana é um embrião de um governo republicano e a gente se sente feliz em ter nascido no meio da revolução”, conta o delegado e diretor de Recursos Humanos da Polícia Civil de Pernambuco, Benedito Anastácio de Oliveira.

Ao longo dos anos, a estrutura da PCPE evoluiu e em 1836 foram instituídas as Prefeituras de Polícia. Em 1841, com o Código de Processo Criminal do Império, surgiu a figura do Chefe de Polícia, nomeado pelo Presidente da Província e auxiliado por delegados e subdelegados. Essas mudanças visavam aprimorar a organização e a eficiência dos serviços policiais. Em 1931, a criação da Secretaria de Segurança Pública centralizou os serviços policiais do Estado, estabelecendo a sede histórica na Rua Aurora, no Recife.

Posteriormente, em 1974, a Lei nº 6.657 efetivou a criação da carreira policial, estruturando as funções e promovendo a profissionalização da corporação. Desde 1999, a PCPE é dirigida por um Chefe de Polícia escolhido entre os delegados de carreira do nível mais elevado. “Hoje Felipe Néri Ferreira é o patrono da Polícia Civil e o dia 13 de abril é o Dia do Policial Civil no estado, que antes era comemorado no dia 21 de abril, junto com os policiais militares por conta de Tiradentes. Nós somos a terceira Polícia Civil mais antiga do Brasil. A gente só perde para a do Rio de Janeiro e do Distrito Federal, que nasceram com a chegada de Dom João VI, em 1808. Esse foi um panorama que nos levou a transformar esse novo dia do policial e de uma história rica e belíssima da PCPE”, ressalta o delegado Benedito Anastácio de Oliveira.

Destaque nas investigações A PCPE tem se destacado por operações de grande porte que visam desarticular organizações criminosas e combater diversas modalidades de crime. “A Polícia Civil de Pernambuco é uma das cinco mais eficientes no âmbito de investigação. Nós temos um corpo de investigadores muito preparado. Os casos mais emblemáticos, como o da menina Beatriz, conseguimos solucionar. Em 2006, começamos a fazer as Operações de Repressão Qualificadas e fomos aprender com a Polícia Federal e aprendemos a doutrina e os sucessos são inúmeros”, destaca o delegado.

- Em 2022, a Operação "Smurfing" foi deflagrada, considerada a maior da história da corporação. A ação teve como alvo uma organização criminosa envolvida em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com atuação nacional. Foram cumpridos 75 mandados de prisão e 45 de busca e apreensão em 16 estados brasileiros, resultando no bloqueio de aproximadamente R$ 1,8 bilhão em ativos e bens, incluindo uma aeronave.

- Em 2023, a Operação "Placement" teve como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em esquemas de lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 12 mandados de prisão e 31 de busca e apreensão, com apreensão de carros de luxo, embarcações, motocicletas, computadores, celulares, relógios de luxo e documentos.

- A Operação "Miami Fone", iniciada em 2019, mirou uma organização criminosa transnacional que utilizava cartões de crédito clonados para realizar compras de grande porte nos Estados Unidos, causando prejuízos estimados em R$ 5 milhões.

- Em 2024, a Operação "Blindados II" teve como foco desarticular uma organização criminosa envolvida em tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais. Foram cumpridos 11 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão domiciliar, com a participação de 80 policiais civis.

- A Operação "OCA", deflagrada em janeiro de 2025, teve como alvo uma organização criminosa conhecida como "TRIBO", envolvida no tráfico de drogas na Região Metropolitana do Recife. Foram apreendidos R$ 280 mil em dinheiro, além de drogas e veículos.

Modernização e Infraestrutura

Em 2022, foi inaugurado o novo Complexo de Operações da Polícia Civil, localizado no Morro do Peludo, em Olinda. Com aproximadamente 73 mil m² de área, a unidade é um dos maiores complexos policiais do Nordeste. Para preservar a memória institucional, foi inaugurado em dezembro de 2022 o Memorial da PCPE, na sede operacional da corporação, no bairro da Boa Vista, no Recife. O espaço apresenta uma linha do tempo da instituição, registrando as datas mais significativas desde sua criação em 1817 até os dias atuais, além de expor objetos representativos da evolução dos equipamentos e serviços de polícia judiciária.