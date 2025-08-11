PF abre novo inquérito contra Bolsonaro por fake news sobre Lula
Bolsonaro é alvo de novo inquérito da PF por suposta fake news ligando Lula a execuções de pessoas LGBTQIA+
Publicado: 11/08/2025 às 10:23
Ex-presidente Jair Bolsonaro (Foto: KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo)
A Polícia Federal (PF) abriu inquérito, nesta segunda-feira (11/8), que tem como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por suposta propagação de fake news e crimes contra a honra contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A investigação foi instaurada após o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, encaminhar pedido ao diretor-geral da PF, Andrei Passos, para apurar a divulgação, no canal de WhatsApp de Bolsonaro, de conteúdo que vinculava Lula à morte de pessoas LGBTQIA+.
O caso chegou aos investigadores por meio de uma notícia-crime apresentada ao Ministério Público Federal (MPF) por um cidadão russo-brasileiro, que denunciou a postagem do ex-presidente acusando Lula de envolvimento nos crimes. O MPF, então, encaminhou a demanda ao Ministério da Justiça.
Leia a matéria completa no portal Metrópoles.