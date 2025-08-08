Menina de 4 anos morre ao ser atingida por penteadeira enquanto comemorava aniversário na escola

Alice comemorava aniversário com o irmão gêmeo quando o móvel tombou sobre ela. Família cobra explicações da escola

Alice comemorava aniversário com o irmão gêmeo quando o móvel tombou sobre ela (Reprodução/Redes Sociais)

Uma menina de 4 anos morreu na última terça-feira (5/8) após ser atingida por uma penteadeira dentro da unidade do Colégio CEV, na zona leste de Teresina (PI). Alice Brasil Souza da Paz estava comemorando o aniversário, junto com o irmão gêmeo e colegas de turma, na brinquedoteca da escola.

Segundo relatos dos pais, durante a festa, uma outra criança passou por baixo do móvel, que tombou sobre Alice, que estava deitada no chão. O irmão presenciou o acidente.

Em entrevista coletiva nessa quinta-feira (7/8), os pais de Alice, o major do Exército Claudio Sousa e a fotógrafa Dayana Brasil, afirmaram ter recebido duas explicações diferentes sobre o ocorrido.

De acordo com a família, a primeira informação foi de que um brinquedo havia caído sobre a criança, mas a versão mudou posteriormente, sem esclarecimentos concretos até o momento.

Você confere a matéria completa no portal Metrópoles.