Dedetização é a forma mais eficaz para evitar acidentes com escorpiões

Até o final de julho, mais de 9 mil pessoas já tinham sido ferroadas pelo animal em Pernambuco

A dedetização profissional é a forma mais eficaz de combater escorpiões em áreas residenciais e comerciais. (Tony Winston/Agência Saúde)

Com a chegada dos meses mais quentes e úmidos do ano, a previsão é que Pernambuco passe a registrar um aumento significativo no número de acidentes com escorpiões. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), até 31 de julho, foram registrados 9.477 casos de ferroadas de escorpião em 2025, uma média mensal de 1.353 ocorrências.

O período entre agosto e setembro é considerado crítico. Além da alta incidência, coincide com a fase reprodutiva dos escorpiões e com o aumento da toxina armazenada pelas fêmeas, o que aumenta os riscos de reações severas, principalmente em crianças e idosos.



Entre os sintomas mais comuns estão dor intensa e inchaço no local da ferroada, náuseas, vômitos, taquicardia, queda de pressão, dificuldade respiratória, tremores, confusão mental e até espasmos musculares. Em caso de picada, a orientação das autoridades de saúde é lavar o local com água e sabão, tentar fotografar o escorpião e procurar atendimento médico imediatamente.

Os escorpiões procuram abrigos quentes, úmidos, escuros e com fácil acesso a alimento, como baratas, grilos e outros insetos. Locais com entulho, lixo ou folhas acumuladas também favorecem a proliferação. Em Pernambuco, as espécies mais comuns são o Tityus serrulatus (escorpião-amarelo), Tityus stigmurus (escorpião-amarelo do Sertão) e o Tityus bahiensis (escorpião-preto).

A dedetização profissional é a forma mais eficaz de combater escorpiões em áreas residenciais e comerciais. Isso porque o uso dos defensivos com microcápsulas têm maior alcance e eficácia, especialmente contra esses aracnídeos de hábitos noturnos e resistentes.

Entre as principais medidas de prevenção estão: eliminar entulhos, folhas secas e materiais acumulados no quintal, vedar frestas em paredes, ralos e tubulações e reduzir a presença de insetos no ambiente, como baratas e grilos.

Dedetização profissional

Com 15 anos de experiência, a Imediata Saúde Ambiental é referência em controle de pragas em Pernambuco. A empresa atua com até seis metodologias distintas, adaptadas à gravidade da infestação e às características do local: pulverização líquida, polvilhamento, iscas em gel e sólidas, porta-iscas raticidas e a barreira química com microcápsulas, considerada a mais eficaz contra escorpiões.

A frequência da dedetização varia conforme o ambiente, podendo ser mensal, trimestral ou semestral. O serviço é autorizado, seguro e não exige a desocupação do imóvel durante a aplicação.



