"Traição", diz Moraes sobre quem articula contra o Brasil; siga

Após sanções dos EUA a Alexandre de Moraes, ministros saem em defesa do colega na sessão de abertura do 2º semestre do ano Judiciário

Sessão plenária do STF - Ministro Alexandre de Moraes (Foto: Flickr/STF)

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) comentaram as sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes na retomada dos trabalhos, nesta sexta-feira (1º/8), após recesso. Até o momento, o presidente da Corte, Roberto Barroso, e Gilmar Mendes defenderam o colega.

Moraes atacou as articulações feitas por autoridades brasileiras fora do país. “Fartas provas demonstrando auxílio na negociação espúria, vil, traiçoeira, com autoridades estrangeiras para que se pratique atos hostis à economia do Brasil”, reagiu Moraes, classificando como “traição”, com negociação espúria, quem articula contra o Brasil fora do país.

Pela primeira vez, o ministro Moraes também criticou os ataques às famílias de ministros. “Ousadia criminosa parece não ter limites”, atacou o ministro. A esposa dele, Viviane Barci de Moraes, acompanha o início dos trabalhos no plenário do STF.

