Haddad chama governadores para "somar forças" contra tarifaço

Ministro Fernando Haddad convocou os governadores que estão dispostos a "somar forças" com o governo no apoio a empresas e trabalhadores

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (Foto: Diogo Zacarias/MF)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta sexta-feira (1º/8), que o governo federal está disponível para receber em Brasília (DF) qualquer governador que queira firmar parceria para apoiar a indústria, o agronegócio e os trabalhadores.

“Somar forças com o governo federal, sem ideologia, sem tentar tirar vantagem política, fazendo o que tem que ser feito. Foco no empresário, foco no trabalhador, foco no interesse nacional. Estamos completamente disponíveis”, afirmou Haddad a jornalistas na entrada do Ministério da Fazenda.

O ministro informou que se reunirá com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), na tarde desta sexta-feira para debater as medidas para auxiliar o estado nordestino. Segundo ele, “essas parcerias são muito importantes”.

