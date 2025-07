Esportes da Sorte e OnaBet são indicadas ao Prêmio ReclameAQUI 2025

Marcas do Grupo Esportes Gaming Brasil concorrem na categoria principal do segmento de apostas e destacam excelência no atendimento ao consumidor

Esportes da Sorte e OnaBet, integrantes do EGB, concorrem na categoria "Casas de Apostas – Bets - Megaoperações" (Divulgação/Esportes da Sorte)

Pelo segundo ano consecutivo, as plataformas Esportes da Sorte e OnaBet, que fazem parte do grupo Esportes Gaming Brasil, foram indicadas ao Prêmio ReclameAQUI, uma das principais premiações do mercado brasileiro em excelência de atendimento ao consumidor.

Nesta edição, ambas as marcas concorrem na categoria “Casas de Apostas – Bets - Megaoperações”, a principal do segmento. Em 2024, o Esportes da Sorte ficou em terceiro lugar na premiação, evidenciando o reconhecimento dos consumidores à qualidade do atendimento e à transparência das operações.

Tanto o Esportes da Sorte quanto a Onabet possuem o selo RA1000, reconhecimento máximo concedido pelo ReclameAQUI às empresas que atingem níveis máximos de satisfação e resolução de problemas reportados pelos consumidores. Para Maria Neves, Head de Atendimento e Suporte do Esportes Gaming Brasil, as indicações são um reflexo direto da excelência no relacionamento com os clientes.

"Estar novamente entre os indicados ao Prêmio ReclameAQUI, agora com duas marcas na categoria principal, reforça nosso compromisso constante com a transparência, eficiência e qualidade no atendimento. O selo RA1000 das empresas é a prova do empenho e dedicação da nossa equipe em manter altos padrões de satisfação", afirma a executiva.



A votação popular acontecerá de 1º de setembro a 31 de outubro e pode ser feita diretamente pelo site do ReclameAQUI. A festa de divulgação das empresas campeãs está marcada para os dias 8 e 9 de dezembro.



O Esportes Gaming Brasil é um dos principais grupos do setor de apostas no país, com operação 100% nacional e licença oficial concedida pelo Ministério da Fazenda, por meio da SPA/MF. A autorização abrange suas duas marcas: Esportes da Sorte e Onabet, com atuação em todo o território brasileiro.

Referência em inovação e defensor da regulamentação do mercado, o grupo tem como pilares o compromisso com o jogo responsável e o investimento contínuo em tecnologias de controle e bem-estar dos usuários.



Com centenas de empregos gerados, sua atuação vai além das apostas: apoia projetos nas áreas de esporte e cultura, como os clubes Corinthians, Ceará, Ferroviária e Náutico, além de iniciativas de grande visibilidade como o Galo da Madrugada, o Carnaval do Recife e Olinda e o Festival de Parintins.