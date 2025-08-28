Tatuadora é suspeita de matar filho de 9 meses com veneno para rato

Mulher comprou veneno em petshop e teria envenenado bebê administrando raticida com banana; tatuadora fotografou vítima horas antes do crime

A tatuadora foi presa na noite da quarta-feira (27/8) (Reprodução/Polícia Civil/Arquivo Pessoal)

A tatuadora Giovana Chiquinelli Marcatto, de 26 anos, foi presa na noite dessa quarta-feira (27/8), na zona leste paulistana, sob a suspeita de matar envenenado o próprio filho, o bebê Dante Chiquinelli Marcattto, de 9 meses.

Ele morreu no dia anterior, logo após a suspeita levá-lo até o Hospital Estadual da Vila Alpina, alegando que o “filho não aparentava estar bem” e quando o caso foi registrado como “morte suspeita” pelo 70º DP (Vila Ema).



O corpo do bebê foi então submetido a um exame necroscópico, no qual constatou-se que havia partículas de raticida em seu organismo, “indicando que a morte foi provocada por envenenamento”.

