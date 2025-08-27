Família diz que padre se recusou a pronunciar nome de criança em batismo

O caso foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância como preconceito por raça, cor ou religião

Padre teria se recusado a pronunciar nome de criança, por "não ser um nome cristão" (Reprodução/TV Globo)

Um batizado realizado em uma igreja católica do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, tem causado polêmica. Isso porque a família da criança afirma que o padre se recusou a pronunciar o nome da menina, com o argumento de que não era cristão e teria ligação com um culto religioso.

De acordo com os familiares criança, de nome Yaminah, o momento do batizado foi planejado e aguardado por todos. A celebração também foi realizada na mesma igreja dos familiares paternos da menina.

Os pais da garota, David Fernandes e Marcelle Turan, relatam que enviaram todos os documentos necessários e fizeram o curso de padrinhos. No entanto, momentos antes da cerimônia, o padre manifestou que não falaria o nome dela e ainda sugeriu que falaria “Maria e o nome da criança”, o que não foi aceito pela família.

Durante a cerimônia, o religioso teria se referido à menina como “a criança”. Confira a matéria completa no portal Metrópoles.