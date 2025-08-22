Lula brinca sobre boato de ter sido substituído por clone: 'Sou o quinto'

O presidente falava sobre a importância de "separar o joio do trigo", referindo-se à mentira e à verdade, e citou o boato para exemplificar a "fábrica de mentiras" que disse existir no País.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Reprodução/Youtube )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou uma teoria conspiratória sobre sua saúde em discurso nesta quinta-feira, 21. Durante evento de entrega de unidades odontológicas móveis em Sorocaba (SP), fez piada sobre as fake news de que ele morreu e foi substituído por clones sucessivas vezes. "Já sou o quinto Lula", brincou.

O chefe do Executivo também repetiu sua meta de viver até os 120 anos. "Deus queira que eu seja o sétimo, oitavo, décimo Lula, porque eu quero viver até os 120 anos. Dizem que o céu é muito bom. Quem quiser minha vaga, pode pedir que eu dou, porque quero viver aqui na Terra mais um pouco", afirmou.

O presidente falava sobre a importância de "separar o joio do trigo", referindo-se à mentira e à verdade, e citou o boato para exemplificar a "fábrica de mentiras" que disse existir no País.

A declaração ocorre no mesmo dia em que pesquisa Genial/Quaest aponta que Lula tem vantagem sobre todos os potenciais adversários da direita em cenários de segundo turno. Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a vantagem é de oito pontos porcentuais.

Lula costuma dizer que a participação no pleito de 2026 vai depender de suas condições de saúde. Para apoiadores no evento em Sorocaba, o petista pediu que imaginassem o incômodo da oposição se ele chegar a um quarto mandato à frente do Planalto.

"Um mandato do Lula incomodou muita gente, dois mandatos incomodou muito mais, três mandatos, muito, muito mais. Imagina se tiver o quarto mandato, como é que eles vão ficar incomodados", disse Lula.

Sobre sua saúde, o presidente afirmou ter, aos 79 anos, melhor resistência física do que aos 65 anos, quando deixou a Presidência em 2010, no término do segundo mandato.

Nos últimos dias, o petista tem usado as redes sociais para mostrar disposição física. Na semana passada, publicou vídeo em que sobe correndo a rampa de acesso ao mezanino no Planalto.

O presidente ressaltou que se cuida e mantém uma rotina de exercícios. "Eu não quero me entrevar. Eu, qualquer dia, vou subir a rampa do Palácio do Planalto correndo para ver quem é que vai me acompanhar", disse.