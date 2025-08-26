Mulher que levou 60 socos do ex-namorado em elevador é homenageada

Ela recebeu a Comenda Maria da Penha, durante a solenidade de encerramento da campanha "Agosto Lilás"

Juliana Soares, mulher que levou 60 socos do ex-namorado recebe homenagem em Natal ( Francisco de Assis/ Câmara Municipal de Natal)

Juliana Soares, de 35 anos, foi homenageada na Câmara Municipal de Natal, na última segunda-feira (25), após ter sobrevivido a um ataque em que recebeu 61 socos do ex-namorado dentro de um elevador. Ela recebeu a Comenda Maria da Penha, durante a solenidade de encerramento da campanha “Agosto Lilás”, que marca o mês de combate à violência contra a mulher.

Antes de receber a comenda, Juliana compartilhou que vem se recuperando das agressões e que passou por uma cirurgia de reconstrução facial que durou mais de sete horas.

"Eu me sinto honrada e muito feliz em representar um caso de resistência, um caso de uma pessoa que conseguiu, mesmo diante de tanta agressão, de uma tentativa de feminicídio, mesmo assim, eu consegui me levantar e estou me reerguendo", disse.

Durante a solenidade, o presidente da Câmara de Natal, o vereador Eriko Jácome (PP), ressaltou a importância de uma atuação contínua no combate à violência de gênero. “A violência tem que ser combatida durante todo o ano. Encerrar o Agosto Lilás com a homenagem a pessoas que simbolizam esse enfrentamento reforça o compromisso do Legislativo", afirmou.

A sessão também apresentou dados do 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, com informações referentes ao ano de 2024. De acordo com o levantamento, 1.492 mulheres foram vítimas de feminicídio no país — um aumento de 0,7% em relação ao ano anterior.

O relatório aponta ainda que uma mulher foi estuprada a cada seis minutos e que uma em cada cinco medidas protetivas foi descumprida. As principais vítimas seguem sendo mulheres negras e heterossexuais, e a maioria das agressões ocorre dentro de casa, cometidas por companheiros ou ex-companheiros. O Disque 180 recebeu mais de 86 mil denúncias no período.

A sessão reuniu vereadores, secretários municipais, deputadas e representantes de entidades que atuam na defesa e proteção das mulheres.

O caso

A estudante Juliana Soares levou 61 socos do namorado no elevador de um condomínio em Natal, no Rio Grande do Norte, no dia 26 de julho.

Uma câmera de segurança registrou o momento das agressões e o homem foi identificado como o ex-jogador de basquete Igor Cabral.



O vídeo mostra o casal discutindo e, quando a porta do elevador fecha, o homem parte para cima da mulher, desferindo vários socos mesmo após ela estar caída no chão.

Igor foi preso e segue em prisão preventiva após audiência de custódia. Em depoimento, ele afirmou ter tido um “surto claustrofóbico” no elevador. O motivo da agressão, entretanto, seria porque ele “sentiu ciúmes”.

Igor será indiciado por tentativa de feminicídio.