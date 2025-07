Ciclone atingirá as regiões Sul e Sudeste do país nesta semana

As regiões também poderão sofrer com chuvas fortes, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios (Foto: Leonardo Amaro/ Metrópoles)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que um ciclone extratopical de grande dimensão vai impactar as regiões Sul e Sudeste do país nesta semana. Segundo o aviso do órgão, os ventos irão variar entre 60 km/h e 100 km/h, com risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações.

As áreas que serão mais afetadas incluem a região metropolitana de Porto Alegre, o sul e o nordeste do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina.

As regiões também poderão sofrer com chuvas fortes, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

