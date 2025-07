Pastor que hipnotizava adolescentes para abusar deles é preso no Espírito Santo

O pastor, de 49 anos, é suspeito de abusar de ao menos quatro adolescentes do sexo masculino no Espírito Santo

Um pastor de 49 anos foi preso na última sexta-feira (26/7), por suspeita de usar artifícios religiosos e sessões de hipnose para abusar sexualmente de adolescentes do sexo masculino. Ele, segundo as investigações, utilizava o estado de vulnerabilidade das vítimas durante as sessões para realizar os abusos. A prisão ocorreu em Anchieta, no Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Civil, os cultos e sessões de hipnose ocorreram em três casos, na sua residência, e em um deles, no banheiro de uma igreja local. O suspeito foi preso preventivamente e está sendo investigado pelo crime estupro de vulnerável.

Segundo a delegada Luiza Jacob, as investigações começaram em setembro de 2024, após a mãe de uma das vítimas registrar um boletim de ocorrência contra o pastor. Ela explica que o suspeito “apresentava um modus operandi específico, utilizando artifícios religiosos para enganar as vítimas".

