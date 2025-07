Governistas e oposição veem prisão de Bolsonaro como iminente

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro chega ao Congresso Nacional para se reunir com parlamentares do Partido Liberal em Brasília, em 21 de julho de 2025. (Foto: EVARISTO SA / AFP) ( AFP)

Oposição e governo chegam a esta terça-feira (22/7) com a mesma avaliação: há boa chance de o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser preso por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes até o fim do dia. E ambos os lados, do PT ao PL, ainda não sabem bem como lidar com um cenário de saída antecipada da política daquele que consideram, atualmente, o maior líder da direita brasileira.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

A prisão iminente é resultado do suposto descumprimento de medidas cautelares determinadas por Moraes a Bolsonaro. O ministro do STF proibiu o ex-presidente de participar de transmissões em redes sociais próprias ou de terceiros, incluindo entrevistas para veículos de imprensa, nessa segunda (21/7), e deu prazo de 24h para a defesa de Bolsonaro se manifestar.

Um pouco antes do despacho de Moraes, com medo de ser preso, Bolsonaro cancelou uma entrevista ao Metrópoles que estava prevista para as 13h.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.