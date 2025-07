Pesquisa revela que 40% da população nordestina está endividada

Uso massivo de crédito e educação financeira precária na região é diagnóstico do levantamento realizado pelo Observatório Febraban/IPESPE

A 17ª edição da pesquisa Observatório da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), conduzida pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Politicas e Econômicas (IPESPE) evidencia que 40% da população nordestina está endividada, enquanto 60% da população têm pouco ou nenhum conhecimento de educação financeira.

Dentre os negativados, 19% esperam concluir 2025 com mais dívidas do que no fim de 2024, enquanto 53% apostam em reduzir o endividamento.

Em relação ao prazo para quitar dívidas: 43% acreditam conseguir isso até dezembro de 2025, 29% projetam fazê-lo em 2026, e 22% indicam que será mais demorado.

Saúde financeira

O endividamento também afeta profundamente a saúde mental: 78% dos inadimplentes disseram que a situação impacta negativamente seu bem-estar emocional ou qualidade de vida.



Ainda segundo a pesquisa, 90% consideram a educação financeira, definida pela Febraban como controle de despesas, endividamento, poupança e investimento, de extrema relevância para a vida pessoal e profissional e 73% acreditam que o planejamento financeiro é essencial para concretizar sonhos e projeto.

Ainda assim, o hábito de poupar é prática de 56% dos entrevistados, 27% o fazem frequentemente e 29% eventualmente. Em contrapartida, 34% declararam que não têm condições financeiras de poupar ou investir, embora o desejassem.

Quanto ao crédito, 61% dos nordestinos utilizam regularmente algum tipo de crédito pessoal, com 64% dos usuários recorrendo ao cartão de crédito em especial.

O estudo também mapeou o crescimento dos golpes financeiros digitais no Brasil: 39% dos brasileiros relatam já terem sido vítimas de golpes ou tentativas envolvendo contas bancárias, sendo os mais citados a clonagem de cartão (45%), os golpes via WhatsApp (34%), as centrais falsas (31%) e Pix falso (24%).

Diagnóstico do Brasil

Quanto à percepção geral, 55% dos brasileiros admitem ter pouco (40%) ou nenhum (15%) conhecimento em educação financeira; ainda assim, 91% reconhecem sua importância e 75% acreditam que o planejamento financeiro tem “muita” influência na realização de projetos pessoais.

A confiança no tema é moderada: 63% se sentem confiantes no próprio entendimento, mas 35% ainda não estão seguros.

Sobre o tema educação financeira, a maioria (40%) dos brasileiros usam canais digitais (22% sites e portais e 18% redes sociais) para se atualizarem, seguido por conversas com familiares e amigos (17%) e educação formal (15%).

Instituições e educação

Para 36% dos cidadãos, a atuação dos bancos é ótima ou boa, outros 35% consideram regular e 21% avaliam como ruim ou péssima.

Ainda que a população recorra ao crédito e sofra com dívidas, 70% dos entrevistados defendem que educação financeira seja matéria obrigatória nas escolas.

A pesquisa Observatório Febraban foi realizada entre 12 e 26 de junho de 2025. Ao todo, foram entrevistadas três mil pessoas de todas as regiões do Brasil.