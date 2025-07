Esportes Gaming Brasil anuncia Rita Cunha como Executiva de Growth

"Chego ao Esportes Gaming Brasil motivada pelo desafio de transformar dados em decisões ágeis", destaca (Marcelo Trajano/Esportes da Sorte)

O Esportes Gaming Brasil, grupo detentor das marcas Esportes da Sorte e Onabet, anuncia a chegada de Rita Cunha ao seu time de lideranças. A profissional, que ocupará o cargo de Chief Growth Officer (CGO) – Diretora Executiva de Growth, tem a missão de potencializar o crescimento orgânico do grupo, impulsionar a performance comercial e consolidar iniciativas de inteligência de dados centradas no cliente.

Com mais de 20 anos de experiência em e-commerce e tecnologia, Rita construiu carreira liderando estratégias de crescimento e marketplace em empresas como PicPay, onde comandou o PicPay Shop, além de passagens por Mosaico/Buscapé, Zoom, Passei Direto e Match.com. Reconhecida por sua visão de negócios orientada a dados, a executiva agrega ao grupo metodologias de aquisição, retenção e engajamento que provaram gerar resultados exponenciais em empresas de alto tráfego digital.

“A chegada da Rita reforça nosso compromisso com uma estratégia robusta de crescimento, sustentada por tecnologia e sem abrir mão da experiência do usuário,” explica Darwin Filho, CEO do Esportes Gaming Brasil. “Sua trajetória com operações digitais, aliada a uma visão 360° da jornada do cliente, será fundamental para ampliarmos participação de mercado no cenário regulado brasileiro”, completa o CEO.

“O segmento de iGaming vive um momento de expansão acelerada e altamente competitivo,” destaca Rita Cunha. “Chego ao Esportes Gaming Brasil motivada pelo desafio de transformar dados em decisões ágeis, fortalecer nossos canais proprietários e criar experiências que maximizem o valor para cada usuário, do primeiro contato ao relacionamento de longo prazo”, explica a executiva.

O Esportes Gaming Brasil é um dos principais grupos do setor de apostas no país, com operação 100% nacional e licença oficial concedida pelo Ministério da Fazenda, por meio da SPA/MF. A autorização abrange suas duas marcas: Esportes da Sorte e Onabet, com atuação em todo o território brasileiro.

Referência em inovação e defensor da regulamentação do mercado, o grupo tem como pilares o compromisso com o jogo responsável e o investimento contínuo em tecnologias de controle e bem-estar dos usuários.

Com centenas de empregos gerados, sua atuação vai além das apostas: apoia projetos nas áreas de esporte e cultura, como os clubes Corinthians, Ceará, Ferroviária e Náutico, além de iniciativas de grande visibilidade como o Galo da Madrugada, o Carnaval do Recife e Olinda e o Festival de Parintins.



A Onabet, por sua vez, amplia o alcance digital do grupo com campanhas criativas e parcerias com influenciadores, fortalecendo a conexão com o público nas plataformas online.