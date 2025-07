Esportes Gaming Brasil atualiza Código de Ética e Conduta

O material orienta colaboradores, fornecedores, parceiros estratégicos e demais stakeholders em suas decisões cotidianas (Divulgação/Esportes da Sorte)

O Grupo Esportes Gaming Brasil, detentor das plataformas Esportes da Sorte e Onabet, promoveu recentemente uma atualização em seu Código de Ética e Conduta, documento institucional que consolida os valores, princípios e padrões de comportamento esperados de todos que atuam direta ou indiretamente com a companhia. O material orienta colaboradores, fornecedores, parceiros estratégicos e demais stakeholders em suas decisões cotidianas garantindo alinhamento com a cultura organizacional.

O objetivo principal da revisão do documento é estabelecer diretrizes ainda mais claras, objetivas e eficazes, que assegurem a integridade nas relações, a conduta responsável no ambiente corporativo e o pleno atendimento às exigências legais do setor de apostas esportivas no Brasil, especialmente neste primeiro ano de regulamentação oficial.

Trata-se de um passo fundamental para manter a operação em conformidade com o novo cenário regulatório e com os padrões esperados pelo mercado e pela sociedade. Entre os tópicos abordados na nova versão, destacam-se cinco pilares centrais:

Integridade e transparência, que norteiam uma atuação honesta e ética da empresa em todas as suas relações; respeito às pessoas, com a promoção de um ambiente profissional diverso, seguro, acolhedor e livre de qualquer forma de discriminação ou assédio; privacidade e proteção de dados, com a garantia de salvaguarda de informações sensíveis de clientes, colaboradores e parceiros; jogo responsável, com forte ênfase em medidas de prevenção à ludopatia e proteção de menores de idade; e, por fim, conformidade e responsabilidade, assegurando o cumprimento rigoroso da legislação vigente e das normas regulatórias que regem o setor de apostas online no país.

Segundo Ana Carolina Luna Maçães, Gerente de Compliance do Esportes Gaming Brasil, o Código funciona como um guia prático e acessível, de fácil consulta, pensado para orientar a conduta em situações do cotidiano corporativo, promovendo uma cultura ética entre todos os colaboradores.

“Ao atualizar esse documento com pouco mais de seis meses após o início da regulamentação, continuamos dando passos importantes rumo a um futuro cada vez mais responsável do nosso segmento. Queremos continuar sendo referência de integridade no entretenimento digital, mostrando que é possível crescer de forma sustentável e em estrita conformidade com as normas brasileiras”, completou a executiva.